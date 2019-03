"Estoy en mi mejor momento"

Lo que podía ser una buena racha de movida se prolongó en el tiempo y hoy no solo es una realidad sino que además está cada vez más acentuada. Luciano González es el goleador de la Liga Nacional de Básquet desde hace un tiempo y quiere subirse al podio con los dos entrerrianos que lograron el preciado registro. Casualmente, uno es su papá, Luis, el Chuzo (1988); el otro es Paolo Quinteros (200/4/2005).

El jugador de 29 años promedia 19 puntos por partido. El lunes fue el goleador, con 21 tantos, del triunfo de su Instituto en el clásico cordobés ante Atenas disputado el lunes. Su equipo, dirigido por el paranaense Facundo Müller, está segundo en la tabla de posiciones y si bien considera que San Lorenzo está a un nivel superlativo, salir campeón no es imposible.

El escolta de Paraná integró la Selección Argentina en una de las ventanas de las Eliminatorias y sostuvo que es consciente que llegar al Mundial de China, a disputarse este año, "está cuesta arriba" por el nivel de jugadores, confió que es "una motivación".

—¿Estás pasando el mejor momento de tu carrera deportiva?

—Se puede decir que sí tanto en lo individual como por suerte en lo colectivo. Eso hace que todo se disfrute el doble. Me siento muy cómodo y muy bien con mi rol dentro del equipo lo que hace que pueda rendir mejor. Estamos teniendo una gran temporada con Instituto, afianzados en el segundo puesto. Muy contento.

—¿A qué se debe esta gran temporada?

—A la continuidad del proyecto que arrancó la temporada pasada y fue muy buena; ayudó muchísimo. Conocer el sistema de juego de Facundo Müller, conocer mis compañeros y saber lo que puede dar cada uno nos potenció individualmente a todos. Todos hemos dado un salto de calidad y se dieron muy buenos resultados. En lo personal me siento con mucha confianza, siento la confianza de mis compañeros y del cuerpo técnico y se está dando todo de manera muy natural.

—¿Qué te genera estar ante la posibilidad de terminar siendo el goleador de la Liga Nacional?

—Al principio me resultaba anecdótico y pasa el torneo y sigo estando ahí. Lo vivo con total naturalidad, pero no juego para hacer esa cantidad de puntos ni mucho menos. Entro para hacer mi trabajo que es siempre el mismo. Tengo un rol de sexto hombre en el equipo y entro a ser un poco el revulsivo y a aportar soluciones desde el banco. Y bueno si se da acompañado de puntos mejor y sino ayudar desde el punto que sea. Es un plus estar ahí arriba, se visibiliza más mi trabajo, pero estoy muy contento con mi rol de sexto hombre que es para lo que estoy en Instituto.

—¿Igual debe ser tentador ocupar un lugar al lado de tu padre y de Paolo Quinteros?

—Sí, he leído que son los únicos dos. Y bueno, sacando que es mi viejo, son grandísimos jugadores así que sería un orgullo meterme en ese podio. Pero trato de no cargar con tanta información la cabeza porque jugamos muy seguido y es una temporada que lleva una carga mental importante porque son muchos partidos, así que trato de estar enfocado en mi laburo. Pero sí, me pone contento, me enorgullece, leo, me llegan mensajes, pero trato de disfrutarlo en el momento y luego me vuelvo a enfocar en mi laburo para no cargar la cabeza.

—¿Y se te cruza por esa cabeza la Selección después de haber jugado y con este presente?

—Me tocó estar y en varias de las listas preliminares. Me preparo como si existiera esa posibilidad, lo que no significa que voy a estar o me creo falsas expectativas. Se que hay un grupo armado y que hay chicos que ya tienen su puesto ganado y muy merecidamente. Pero sí me sirve para estar preparado. Si no toca, no va a ser una decepción. Es una motivación y trato de tomarlo así; obviamente quien no sueña con un Mundial o por lo menos estar en una Preselección. Soy consciente de la realidad, hay jugadores muy importantes en mi puesto y más allá de considerar una buena temporada, está cuesta arriba la situación.

—¿Puede ser campeón Instituto, podés ser campeón de la Liga?

—Podemos ser protagonistas y luchar hasta el final. Hoy en día está San Lorenzo que ha ganado 18 partidos y perdió uno y es una súper potencia en nuestra Liga; tiene jugadores de nivel internacional. Todavía no nos hemos enfrentado para ver donde estamos parados. Este año se la hicimos bastante difícil a la cosa y ahora somos los inmediatos perseguidores. Está bueno que llegue ese partido para ver dónde estamos y porque es el rival a vencer por todos.