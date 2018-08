"Estoy contento por estar en mi casa"

Conoce cada sector de Atlético Paraná como pocos. Vivió momentos de muchísima felicidad en la entidad de barrio San Martín. Sergio Chitero transitó en distintos niveles desde que llegó al Decano, proveniente de Peñarol, cuando atravesaba su adolescencia. En el Rojiblanco tuvo su bautismo en Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol. Luego continuó creciendo hasta ingresar en la historia dorada. Integró el plantel que ascendió al Federal B en la temporada 2010 del Torneo del Interior. Fue héroe y goleador del equipo que ingresó al profesionalismo al ingresar por primera vez en la historia a la B Nacional.

El Checo también vivió momentos de tristeza. Experimento en carne propia el sabor amargo del descenso cuando el Gato perdió su plaza en la segunda categoría. Luego de esa campaña el delantero armó sus bolsos y se trasladó hacia la costa del Uruguay para sumarse a Defensores de Pronunciamiento.

Tras su paso por el Azulgrana, Chitero pegó la vuelta al club que le abrió las puertas para proyectar su carrera como futbolista. "Es el cuarto, quinto ciclo en Atlético Paraná. La verdad que ya perdí la cuenta", se sinceró el Checo. "Estoy contento por estar nuevamente en mi casa. Cuando se atraviesa los primeros días de un nuevo proceso uno se ilusiona. Ahora estamos poniéndonos a punto desde lo físico para lo que se viene", añadió, en diálogo con Ovación.

El delantero cataloga a la entidad de barrio San Martín como su hogar. Lo siente de esa manera. "Es mi casa", asevera. "Prácticamente inicié mi carrera acá. Desde los 13 años que vine a jugar torneos nocturnos con Benito Olguín como técnico y con Carlitos del Castillo. Después me quedé porque el grupo era muy lindo y tuve la posibilidad de debutar en la Primera de Liga y ahí arrancó. Conozco todo acá. He pasado por los momentos más lindo en lo deportivo y con otros sabores un poco amargo. Conozco la realidad, el pasillo, el vestuario, la institución, conozco a los dirigentes, conozco a la gente. La catalogo como mi casa", reiteró.

Transitar durante muchos años por las instalaciones del club le despierta grandes emociones. Especialmente cuando atraviesa las primeras semanas de un nuevo proceso deportivo. "Siempre que vine fue en diferente formato y estar otra vez acá en esta situación me llena de felicidad. Cuando se que tengo la posibilidad de volver se me eriza la piel porque es donde más cómodo me siento", explicó.

renovación. Chitero retornó a barrio San Martín para asumir un nuevo desafío. En este ciclo el Decano sufrió la salida de varios jugadores que fueron importante en la pasada temporada. Sus lugares fueron ocupados por valores con mucho rodaje y con renombre para la divisional. "Se fueron jugadores que hicieron goles que sirvieron muchísimo en la última parte del torneo. Pero esto es así, como se van, llegan. Y han llegado jugadores muy lugareños con lo cual la mayoría del simpatizante de Paraná se va a sentir identificado. Se ha conformado un grupo muy lindo de persona que han pasado en el profesionalismo con una rica trayectoria. Para esta categoría esto es muy importante. Trataremos de formar lo mejor para tener a Paraná como candidato firme en el torneo. Iremos partido a partido, pero la ilusión siempre estará latente", aseguró.

El atacante entendió que es aventurado ubicar a Atlético Paraná dentro del lote de candidatos al premio mayor. De todos modos no esconde su ilusión. Se alimenta en las individualidades que tiene el plantel del Rojiblanco. "Sería un poco prematuro hablar de candidatos, pero cuando ves que se conforma un plantel con jugadores como Gastón (Sangoy), como Iván (Furios) que tiene mucha trayectoria, más los chicos que se han quedado como Alexis (Ekkert), Pablo (Lencioni), (Maximiliano) Piris siempre mantengo esa ilusión porque sino la tengo sería conformista. Después los partidos van a decir. No obstante vamos a ponernos bien a punto, tratar de acatar lo más rápido posible las indicaciones del técnico y unirnos como equipo y grupo para salir a la cancha a bancar el mejor formato. Hoy pensamos en nosotros, en tratar de hacernos fuerte de local y aspirar a pelear este torneo", se entusiasmó.

Chitero también observó la ilusión en el hincha de Atlético Paraná. "Hablé con muchos y se transmite una buena vibra. La gente está con ilusión por la conformación del plantel. Llegaron nombres de mucha categoría, muchachos que tienen ganas de seguir demostrando que pueden dar un golpe de timón en el fútbol. Ojalá que los resultados nos acompañen. Con el profesionalismo y compromiso que tenemos vamos hacer lo mejor", concluyó.









Tiene rival para el primer amistoso





Atlético Paraná tiene rival para disputar su primer encuentro amistoso de pretemporada con vistas a su participación en el Torneo Federal A. Su primer ensayo lo disputará el próximo jueves ante Arsenal de Viale, equipo que lidera la Zona Sur del Torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El cotejo se disputará a partir de las 16 en el estadio Pedro Mutio.