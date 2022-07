Este sábado a Villaguay llega el mountain bike

En tanto que la segunda manga está prevista una vez que finalice la primera en la que correrán el resto de las categorías Elite, Sub 23, Juveniles, Master A, B y C. Elite y Sub 23 darán siete vueltas, los Master A, B y C con seis vueltas y los Juveniles 5 giros.

El circuito tiene aproximadamente 5 kilómetros de extensión y para la ocasión se preparó un atractivo dibujo, incluso con algunas rampas construidas. “Será un circuito muy atractivo, incluso con una diagramación que los concordienses no están acostumbrados a correr. La idea que cada rampa tenga una alternativa”, manifestó Esteban Sbresso, presidente de los Amigos del MTB.

Cabe destacar que aún siguen habilitadas las inscripciones on line a través de www.encarrera.com.ar/mtb. Desde la organización informaron que los bikers residentes de Concordia la entrega del kit de carrera se efectuará en el local comercial de LR Bike (calle Alvear 1231) de 19 a 21 horas.