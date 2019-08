"Estar en Lima ya es una Medalla de Oro"

Habilidades y virtudes le sobran. Así como se destaca en el fútbol y en otros deportes, se adaptó muy rápido al bádminton. Llegó al deporte por un amigo de la Selección Argentina de Talla Baja y el profesor, Pablo Pérez, lo perfeccionó en el Atlético Echagüe Club.

La constancia y la exigencia lo hicieron superarse y en poco tiempo se convirtió en el uno del país y hoy está en Lima para disputar los Juegos Parapanamericanos.

A una semana del debut en el Singles, Ángel Ielpo habló con UNO desde la Villa donde confesó que está impresionado y feliz. “La llegada a la Villa fue una locura. No me imaginaba la magnitud de lo que significa el Parapanamericano. Me quedé helado y fue algo muy emocionante estar en una Villa”, confesó el deportista que comenzó con el bádminton en los primeros meses de 2018.

El jugador nacido el 22 de diciembre de 1989 además agregó que el ambiente deportivo y la atmósfera que se percibe en el ambiente “es una locura”. “Estar acá es una locura. Siempre he escuchado de los demás lo que es estar en una Villa Olímpica, pero de los dichos a los hechos es otra cosa. Acá se te pone la piel de gallina. Antes de venir para acá, los primeros días estaba re-tranquilo, pero cuando llegué y vi toda la gente me entraron los nervios. Es una locura”, insistió el jugador que se consagró campeón nacional en el último torneo disputado en el país en julio.

Con respecto a la parte competitiva, expresó que se está entrenando “a full” junto a Pablo. “Nos estamos preparando a full a pesar de no poder estar en cancha hasta el 24. Estamos haciendo gimnasio y entrenando al aire libre como estamos acostumbrados. Le estamos metiendo ficha a full para que cuando estemos en cancha estemos al ciento por ciento”, comentó Ielpo, que ya compitió en Perú en 2018 y consiguió dos medallas: en Singles y en Dobles mixto.

A pesar de sus condiciones y los resultados obtenidos, no será una tarea sencilla conseguir una medalla. Y si bien es el gran anhelo del equipo, remarcó que haber llegado ya es un objetivo cumplido. “Lo principal es competir. Ya estar acá en un Parapanamericano es cumplir un objetivo. Así que estoy por demás contento. Ya gané. Pero uno no sabe qué puede pasar y ojalá me pueda volver con una medalla. Sería un doble premio. Pero reitero que estar acá es una Medalla de Oro”, confesó.

Por otra parte destacó el aprendizaje que implica para un deportista de elite estar en el epicentro del deporte, y dijo que todos los días suma compañeros a la lista. “La relación con los otros deportistas es de 10 y cada vez me hago más conocidos. No tengo drama de relacionarme con los demás. Me junto con otros chicos de otras disciplinas y voy conociendo otros deportes. Cada día se me hace más fácil”, comentó.

También manifestó que su familia está muy pendiente y lo contiene permanentemente. “Todos los días me llaman y están más ansiosos que yo. Espero darles una alegría más”, anheló.