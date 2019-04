Están los mejores de Entre Ríos

Como a lo largo de los últimos años, la Federación de Básquet de Entre Ríos llevó adelante la votación de los mejores protagonistas de la temporada 2018/2019 del Campeonato Entrerriano de Clubes de Primera División a través de la elección del "Quintero Ideal", "Mejor Entrenador", "Jugador Más Valioso" y "Árbitro de mayor evolución".

Más de 20 periodistas entrerrianos, entre analistas deportivos que cubren a diario el certamen y los Responsables de Prensa de los clubes participantes, fueron los encargados de la votación que se realizó en la previa de la gran final entre Neptunia y Racing.

De la elección fueron parte los Responsables de Prensa y periodistas de los siguientes medios: Radio Cero FM 104.1 (Gualeguaychú), Diario El Día (Gualeguaychú), Pick and Rock Radio UNER FM 91.3 (C. del Uruguay), Radio Máxima FM 94.5 (Gualeguaychú), FM Imágenes 89.1 (San Salvador), Canal 10 de San Salvador, FM Brillante FM 104.9 (San Salvador), sitio web Entre Ríos Básquet, 147 Sport – Quiero FM 93.3 (Crespo), Delco Imagen Villaguay, sitio web Tiempo Muerto Básquet, Diario El Pueblo (Villaguay), LT 27 Radio La Voz del Montiel (Villaguay), La Cábala Radio UNER FM 100.3 (Paraná).

Los galardones serán entregados por los integrantes del Consejo Directivo de la FBER una vez finalizada la definición de la Liga de Mayores en Gualeguaychú.

LOS PREMIOS

QUINTETO IDEAL: Manuel Lado (Neptunia), Rodrigo Gieco (Unión de Crespo), Facundo Grutzky (Neptunia), Matías Novello (Racing) y Juan Pablo Folmer (Unión de Crespo).





QUINTETO IDEAL.JPG Los mejores jugadores del torneo provincial.









MEJOR ENTRENADOR: Marco Percara (Unión de Crespo)





mejor dt.jpg









JUGADOR MÁS VALIOSO: Matías Novello (Racing)





MEJOR JUGADOR.JPG









ARBITRO DE MAYOR EVOLUCIÓN: Edgardo Corradini.





MEJOR ARBITRO.jpg El árbitro Edgardo Luis Corradini fue seleccionado como el "Árbitro de Mayor Evolución"





QUINTETO IDEAL

Tras varios días de deliberación y reflexión, un jurado compuesto por 22 miembros de los distintos sectores de los medios de comunicación (prensa escrita, televisión y radio) de la provincia y Responsables de Prensa de los clubes, decidió que Manuel Lado (Neptunia), Rodrigo Gieco (Unión de Crespo), Facundo Grutzky (Neptunia), Matías Novello (Racing) y Juan Pablo Folmer (Unión de Crespo) sean los cinco jugadores que integren el "Quinteto Ideal".

Este premio, que distingue a los mejores jugadores en las distintas posiciones de juego, ha sido instaurado por la FBER hace tres temporadas y resulta de la elección final de expertos sobre una votación totalmente abierta en cuanto a criterios de selección.

EDGARDO CORRADINI, EL ÁRBITRO DE MAYOR EVOLUCIÓN

El árbitro Edgardo Luis Corradini fue seleccionado como el "Árbitro de Mayor Evolución" en la temporada 2018/2019 de la Liga Provincial. El oriundo de Goya, de 28 años (23-07-1990), ha dirigido 12 encuentros durante la presente competencia federativa.





EL MVP





"No me lo esperaba"





El jugador de Racing de Gualeguaychú, Matías Novello, fue elegido como el "Mejor Jugador" de la temporada 2018/2019 de la Liga de Mayores en la elección llevada adelante por la Federación de Básquet de Entre Ríos.

El ala pívot nacido de la Capital Nacional del Carnaval volvió al club del cual surgió luego de la primera ronda de la Fase Inicial de la competencia federativa y rápidamente se transformó en una pieza fundamental en la estructura de juego del entrenador Gastón Narbay.

Novello (34 años y 1.98 m. de altura) promedió 19.23 puntos, 9.19 rebotes y 1.69 asistencias hasta la final, momento de cierre para la votación de la veintena de periodistas y Responsables de Prensa de los clubes participantes en la selección de "Los Mejores de la temporada". Recibió 9 votos sobre los 21 posibles para quedarse con el galardón.

"Quiero agradecer a la Federación y a todos los que fueron parte de la votación. Sinceramente no me lo esperaba. También es un agradecimiento más que nada para mis compañeros que sin ellos no lo podría haber conseguido", expresó al Departamento de la FBER el ala-pívot de "La Academia".

Por otra parte, Novello hizo referencia a lo que significa este galardón y aseveró que "es una satisfacción este premio en el momento de volver a jugar la Liga Provincial después de tanto tiempo. Cuando me fui era muy chico y la verdad es un hermoso reconocimiento".

Cabe destacar que su extenso recorrido y calidad individual llevaron a Novello durante el último lustro disputó competencias nacionales en Tomás de Rocamora y Parque Sur, ambos de Concepción del Uruguay, y BH de Gualeguay en el Torneo Federal. Además durante el 2018 volvió a representar a Entre Ríos en el Campeonato Argentino, donde el elenco provincial culminó en el segundo escalón del podio.

OTROS JUGADORES QUE RECIBIERON VOTOS PARA MVP: Juan Pablo Folmer (Unión de Crespo), Pablo Bogado (Ciclista), Facundo Grutzky (Neptunia), Manuel Lado (Neptunia), Rodrigo Gieco (Unión), Brian Díaz (Racing), Fabricio Gauna (Racing).