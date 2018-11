Están los cruces de cuartos de final

Finalizó este miércoles la fase regular del Torneo "Sergio 'Blanquito' Sánchez" de Primera División, que organiza la Asociación Paranaense de Básquet . Cinco encuentros bajaron el telón de la decimoctava fecha, con tres victorias locales y dos de los visitantes. Sionista jugará la permanencia.





Quique coronó una gran temporada y mandó a Sionista a la promoción por no descender. El Decano venció 68-53 al Centro Juventud en el estadio Guillermo Gayá y cerró invicto el campeonato en condición de local con ocho juegos ganados. Al elenco de Trevesse solo le servía ganar y esperar una derrota de Recreativo C, pero ninguna de las dos sucedió y deberá disputar el repechaje con un equipo de Primera C.





Por su parte, el Bochas C terminó con una sonrisa tras derrotar por 78-75 a Estudiantes D, en el Antonio Zorzet, con un triple de Mariano Zabala en los segundos finales. El elenco de Marcelo Almada mantuvo la categoría y dirá presente en la segunda división del próximo certamen asociativo, mientras que, el CAE jugará en la "C".





Uno en casa, otro a domicilio. Con sus lugares asegurados, Estudiantes B y Recreativo B ganaron su último compromiso de la fase regular y llegan de la mejor manera para el cruce por ascender. En el Gigante del Parque, CAE B se impuso por 76-68 sobre San Martín y el Bochas B le ganó a María Grande por un cerrado 65-62 en la localidad de Paraná Campaña.





Por el lado de la Primera A, en un encuentro para cumplir deberes, Rowing festejó en el Humberto Pietranera luego de superar a Olimpia por 62-61 con un doble de Germán Schoenfeld.





RESULTADOS - FECHA 18

PRIMERA A

Martes 6 de noviembre

Estudiantes A 74-66 Ciclista

Talleres 64-57 Paracao

Recreativo A 76-65 Unión





Miércoles 7 de noviembre

Olimpia 61-62 Rowing

Libre: Echagüe





PRIMERA B

Miércoles 7 de noviembre

María Grande 62-65 Recreativo B

Quique 68-53 Sionista

Recreativo C 78-75 Estudiantes D

Estudiantes B 76-68 San Martín

Libre: Patronato





PLAYOFFS

Unión (1) y Ciclista (2) esperan en Semifinales



CUARTOS DE FINAL*

(3) Olimpia - Recreativo A (6)

(4) Estudiantes A - Rowing (5)

*Al mejor de tres juegos





PERMANENCIA*

(7 )Talleres - Estudiantes B (3)

(8) Paracao - Recreativo B (2)

*Al mejor de tres juegos





POSICIONES

PRIMERA A: Unión* 31 (15-1); Ciclista* 28 (12-4); Olimpia** 26 (10-6); Estudiantes** A 26 (10-6); Rowing** 24 (8-8); Recreativo A** 21 (5-11); Talleres*** 21 (5-11); Paracao*** 20 (4-12); Echagüe**** 19 (3-13).





*Clasificados a Semifinales

**Accedieron a Cuartos de Final

***Jugarán por no descender

****Descendió





PRIMERA B: Quique* 31 (15-1); Recreativo B** 28 (12-4); Estudiantes B** 26 (10-6); Patronato 24 (8-8); María Grande 23 (7-9); San Martín y Recreativo C 22 (6-10); Sionista*** 21 (5-11); Estudiantes D**** 19 (3-13).





*Campeón y ascenso

**Promoción por ascender

***Jugará la promoción con un equipo de Primera C

****Descendió

Fuente: APB