Está loco!!! Esto hace un piloto de GP en San Marino

El italiano Romano Fenati fue suspendido por la FIM y su equipo decidió rescindirle el contrato luego de la peligrosa maniobra antideportiva que le hizo a Manzi, cuando corrían a más de 200km/h.

Romano Fenati protagonizó este domingo una de las imágenes más sucias y peligrosas que se recuerdan en el Mundial de Motociclismo.

El piloto del equipo Kalex estaba luchando con Stefano Manzi en un duro cuerpo a cuerpo cuando tocó el freno de la moto de su rival en el momento en el que ambos circulaban a más de 200 kilómetros por hora, una acción injustificable.





Manzi se desestabilizó, aunque sin llegar a llegar a caerse, pero la dirección del Gran Premio de San Marino mostró inmediatamente una bandera negra a Fenati por "conducción irresponsable", obligándole a abandonar la carrera.

Después llegó la suspensión para las próximas dos carreras, que tendrán lugar en Aragón y Tailandia, por su acción antideportiva. Y, finalmente, el anuncio del equipo Kalex de que le rescinde el contrato por su conducta.

Mirá la peligrosa maniobra que hizo:





Salió a disculparse

Me disculpo por todo el mundo del deporte. Esta mañana, con la mente despejada, desearía que hubiera sido solo un mal sueño. Creo y pienso en esos momentos, hice un gesto vergonzoso, ¡no era un hombre! Un hombre terminaría la carrera y luego iría a Dirección de Carrera para tratar de obtener justicia para los episodios previos. No debería haber reaccionado a las provocaciones. Las críticas son correctas y entiendo el resentimiento hacia mí. Quiero pedir disculpas a todos los que creyeron en mí y en todos los que se sintieron heridos por mi acción. Una imagen de mí y del deporte ha salido, todo, horrible. No soy así, ¡quién me conoce bien lo sabe! En mi carrera, siempre he sido un buen conductor. El año pasado fui uno de los pocos que no recibió ninguna penalización, nunca puse la vida de otra persona en peligro, por el contrario, siempre he mantenido que hay pilotos peligrosos, en la pista, por estilo de conducción. Es cierto, desafortunadamente tengo un carácter impulsivo, pero mi intención no era lastimar a un piloto como yo, pero quería hacerle entender que lo que estaba haciendo era peligroso y que podría haber cometido algunos errores así como él. No quiero justificarme, sé que mi gesto no es justificable, solo quiero disculparme con todos. Ahora tendré tiempo para reflexionar y aclarar mis ideas".