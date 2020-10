"Esta final tiene un plus especial para mí"

El jugador que vistiera la camiseta de Talleres, Echagüe y Sionista en Paraná dijo que en su llegada a Flamengo lo han recibido “muy bien” y destacó las bondades de la institución. “El Club es espectacular y nada mejor para un deportista que solo se tiene que dedicar a entrenar y estar de la mejor forma física y basquetbolística porque después nos brindan todo. En ese sentido estoy súper contento”, confió el exjugador de San Lorenzo de Almagro en la Liga Nacional.

Dentro del esquema del equipo comentó que se siente a gusto y en el marco de una proceso de “adaptación” y deseó ser campeón independientemente de lo que le toque aportar. “Me siendo muy bien, obviamente con un proceso de adaptación lógico porque jugamos a otra cosa, no tan distinta, pero con una preparación más larga que los equipos argentinos y eso me permitió estar adaptado y cómodo. Y después no se con qué nos vamos a encontrar porque si bien hemos jugado partidos amistosos y competiciones en el medio local, este será el primer partido oficial de la temporada y nada más ni nada menos que una final así que todas las energías puestas para ayudar al equipo a que gane y quedará a un costado mi actuación individual”, manifestó el jugador que el 5 de octubre obtuvo su primer título al ganar el Torneo Estadual luego de vencer al Tijuca en el Maracanazinho donde sumó 10 puntos.

Luciano González Flamengo.jpg

El Chuzito jugó finales de Liga Nacional, Liga Sudamericana, Argentinos, enfrentó a un equipo de la NBA y vistió la camiseta de la Selección Argentina de Básquetbol. No obstante y más allá de que remarcó que cada partido es especial, el de mañana se roba toda la atención. “Si bien no son comparables con otras finales porque todas se viven de una manera especial y a todas las disfruté, esta tiene un plus para mi porque nos lleva al Mundial de Clubes así que es un partido muy importante para la institución”, analizó el jugador de 30 años que vistiera la camiseta de Instituto y Atenas, entre otros.

“Los de Boca me hablan de Gabigol”

Fanático hincha de River, el Chuzito, llegó al Flamengo luego de que el Mengao le ganara a River la final de la Copa Libertadores con dos goles de Gabigol. Y esa casualidad, más allá de que se trate de otro deporte, le generó muchas consultas de su entorno cuando llegó allá por septiembre a Río de Janeiro. “Todos mis amigos hinchas de Boca fue lo primero que me dijeron”, contó entre risa. De todos modos aclaró que por el modo “burbuja” de cada plantel “no nos hemos cruzado con los jugadores”.