"Espero que el fútbol me pague su deuda con un Mundial"

"Vamos a llegar bien. Estamos en crecimiento, obviamente. En la Eliminatoria nos tocó pasar un momento que no esperábamos ni merecíamos, porque tuvimos partidos como contra Venezuela y Perú en los que podríamos haber ganado tranquilamente. Así no habríamos llegado a la instancia final que nos tocó pasar contra Ecuador. Venimos de cuatro partidos oficiales con un técnico nuevo, pero después del partido con Ecuador la selección va a ser otra, va a crecer. Argentina va a soltar toda esa tensión y ese miedo que tenía por jugar ese partido y por el riesgo de no conseguir el objetivo. Va a cambiar mucho".