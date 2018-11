Espera estar muy iluminado

El Campeonato Internacional de Las Luces, que se realiza todos los años en Medellín el 8 de diciembre, contará con la presencia de Marcos Fuentes, el riojano, pero paranaense por adopción que representa a la Asociación Paranaense de Bicicross y que ya tiene una basta experiencia en Mundiales de BMX y diferentes citas nacionales e internacionales. Esta será una más.

Antes de emprender vuelo el crossista habló con Ovación respecto de sus planes en suelo colombiano. "Ya se termina el año y queda esto. Quiero terminar de la mejor manera para arrancar bien 2019. Tengo la ilusión de volver a los mundiales y tratar de hacer la mayor cantidad de competencias. Quiero terminar bien y después terminar de ver, pero primero un buen descanso luego de esto".

A la hora de tocar el tema de la preparación a cada crossista le aparece el mismo problema: el circuito. "La preparación fue muy dura para esta carrera y la verdad es que me siento muy bien. Hice buenos entrenamientos y tuve una buena preparación física. También trabajamos en lo mental, pero en lo que se nos complica es en la parte técnica por el tema de la pista porque como todos saben, o la mayoría, no tenemos una pista en condiciones. Encima en esta última semana hubo muchas lluvias y además hay algunas modificaciones en la pista, así que en ese sentido la preparación no es muy buena", dijo, y agregó: "Igualmente eso no me preocupa porque me voy una semana antes a la competencia para probar tranquilo la pista antes de los entrenamientos oficiales y la competencia. Estoy bien física y mentalmente".

Generalmente otro escollo importante para esta clase de deportistas es el apoyo económico. En este caso y para el bien de Fuentes, lo económico no fue un inconveniente. "Con el tema apoyo por suerte me ayudó bastante gente como mi familia por supuesto y varios sponsors, entre ellos la Federación Entrerriana de Ciclismo y la Secretaría de Deportes de la Provincia. Y en mi trabajo tuve mucho apoyo, como así también por parte de la organización del torneo porque nos dan el alojamiento y la comida. Para esta competencia tuve bastante apoyo, así que muy contento por eso".

La situación económica del país este año le complicó la vida a más de un deportista a la hora de hacer frente a las competencias, más que nada fuera del territorio nacional, y Fuentes no fue la excepción. "No tuve muchas competencias este año por el trabajo y por lo económico. Igualmente es muy bueno porque fui finalista en el Mundial y estuve entrenando en Francia y Suiza y ahora voy a Las Luces, donde me encuentro con el mejor del mundo en mi categoría".