Escándalo en la selección ecuatoriana

Un nuevo escándalo envuelve a la Selección de Ecuador tras quedar afuera de la Copa América Brasil 2019 en fase de grupos. El Tri finalizó en el último lugar del Grupo C con solamente una unidad (empate en uno ante Japón).

Carlos Manzur, miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), develó que existió una fiesta en el piso 17 de un hotel en Belo Horizonte en el que estuvieron involucrados seis jugadores del plantel comandado por Hernán Bolillo Gómez.

Los dirigentes de la FEF fueron advertidos al siguiente día por el personal de seguridad del lugar sobre una reunión que finalizó pasadas las 7 de la mañana en el hotel donde se encontraba la delegación. "Nos informaron camino al aeropuerto de camino a Ecuador que había habido una reunión que duró hasta las 7 u 8 de la mañana. Seguridad nos informó que en la reunión habían encontrado cervezas y una botella de tequila. Que había habido bulla", develó el mandatario en diálogo con Super K-800.

Manzur sostuvo que gracias a las imágenes del hotel lograron dilucidar los nombres de los involucrados y que, al ser reincidentes, podrían ser expulsados del combinado nacional. "Lo terrible fue recibir la noticia en un momento en el que estábamos tan dolidos. ¿Qué festejaban? ¿Era una manera de desfogarse? Tuvimos una serie de conversaciones con el cuerpo técnico y la gente de seguridad. Sabemos lo que pasó, pero aún no hemos tomado una decisión", advirtió.

"Son jugadores que se han puesto fuera de la Selección y si de mí depende, no volverían a ser convocados", declaró de manera tajante el dirigente.

Además, Manzur afirmó que en el futuro los seleccionados de las futuras convocatorias tendrán que firmar un acuerdo de comportamiento, en donde se incluyan parámetros de conducta y ética.

Por último, se refirió al futuro del Bolillo Gómez: "Mientras él no conozca lo que queremos para las selecciones, no tenemos porqué pensar en otro DT. Hasta ahora no nos hemos reunido con absolutamente nadie porque la Selección sigue teniendo al 'Bolillo' como su responsable".