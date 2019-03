Es una Máquina de hacer goles

Deportivo Máquina es el equipo sensación del Torneo Apertura 2019 de Futsal Femenino que organiza la Asociación Paranaense (APFS). El Rojo es el elenco que mayor cantidad de conquistas convirtió en los primeros capítulos de la temporada. En dos juegos infló las redes en 18 oportunidades. Anotó 9 goles en la jornada inicial al derrotar 9 a 2 a Sportivo Urquiza. Y el sábado reiteró al superar 9 a 4 a la Filial River Paraná, subcampeón del Torneo Clausura 2018.

"Es una felicidad y satisfacción muy grande", indicó Ayelén Gillij, jugadora de Deportivo Máquina, en diálogo con Ovación.

"Estamos sorprendidos de que se haya dado de esta manera, pero también era lo que buscábamos. Dentro del planteo táctico que habíamos trabajado para arrancar el año apuntamos desde lo defensivo, pero las cuestiones que se fueron dando nos llevó a enfocarnos en lo ofensivo. Realmente se dieron los frutos del trabajo que hicimos para llegar al torneo", añadió.

El premio al esfuerzo llegó con celeridad y así lo dejó en claro la jugadora.

"Eso es lo que nos sorprende. Si bien hay un grupo importante que se sostuvo, hubo incorporaciones del Máquina B que se disolvió. Ahora teníamos que ensamblarnos, conocernos bien dentro de la cancha y eso es lo que sorprende. Somos un equipo humilde que tenemos muchas cosas por aprender y sumado a eso era volver a conocernos, sumar lo que tenemos que aprender, llevarlo a la cancha. Es todo nuevo para nosotras, nuevo DT, nuevo equipo, nuevo año, nuevas ideas. Nos sorprende que se nos haya dando tan pronto de buena manera", valorizó.

Máquina es uno de los elencos que suma puntaje ideal en el Torneo Femenino de elite. Comparte la cima de las posiciones junto al múltiple campeón La Salle, AATRA III, River Paraná y Mariano Moreno B. Sostener la ilusión sin entrar en la confusión es un desafío. Pero en el Rojo conservan la humildad. Están muy comprometidas con la causa.

Embed



"Lo hacemos con mucho laburo. Entendiendo que esto es responsabilidad de todo el equipo, tanto de las cabezas como el técnico y las jugadoras. Con compromiso, convicción, yendo a entrenar todos los días que sean necesarios, predispuestas a entrenar uno, dos días más si es necesario. Yendo a la cancha al horario que hay que ir, concentradas y metidas en el objetivo que tenemos", explicó.

El próximo sábado Máquina enfrentará al múltiple campeón La Salle. Es el partido que todas quieren protagonizar.

Maquina futsal 2.jpg.jpg



"Es un clásico y siempre se va a sentir distinto. La Salle es el múltiple campeón y cuando un equipo está en ese lugar cualquiera le quiere ganar. Nos pasó a nosotros cuando estuvimos en esa situación. Lo vamos a sentir distinto, pero estamos con la tranquilidad de saber que es un partido más. Somos conscientes que venimos de este proceso y que estamos apuntando a algo más grande. Se nos viene el Nacional y para nosotras es importantísimo poder conseguir un triunfo ante La Salle o al menos un buen planteo de partido. Queremos ganarles, pero con llegar a nuestro objetivo que es estar conforme de laburo y poder llevar lo que estamos trabajando y entrenando a la cancha eso es, ante todo, lo más importante", aclaró.

El hecho de ser una de las locales del Campeonato Nacional motiva al Rojo.

"La gente se está interesando muchísimo. Nos están consultando un montón, nos están acompañando. Y las redes sociales hace que todo se mueva un montón. Quieras o no son cuestiones que motivan. Hace dos años que veníamos un poco bajo desde los resultados por tener las potencias divididas en dos equipos y ahora que quedó uno solo que tenemos un equipo largo el Nacional nos motiva y nos compromete mucho más. Nos mentaliza a dejar hasta lo último y hacer las cosas bien", aseveró.

Maquina futsal 3.jpg.jpg



Ayelén no solo defiende los colores del Rojo. Es una de sus fundadora y es la actual presidenta.

"Lo siento muy fuerte, muy profundo. He vivido de todo en el club y eso te hace evolucionar en lo personal. Me llevó a entender los cambios, adaptarnos a ellos. Poder empatizar con la gente en general. Aprendí mucho cuando estuve en el rol de entrenadora y también en mi función de jugadora. Me pasó de pasar a jugar mucho a jugar poco. Entendí que todos tenemos un rol importante y que todos sumamos. Máquina no sería Máquina si no estamos todos unidos como estamos ahora y como lo estuvimos siempre", aseguró.

Al momento de describir a Máquina, se emocionó. Detuvo su charla por unos segundos y luego prosiguió.

"Somos un club con mucha humildad, con mucha pasión y sobre todo con mucho corazón. Mi sentimiento hacia Máquina es lo más grande que tengo y a nivel nacional para mi es un orgullo muy grande", concluyó.





Resultados.

El sábado se desarrolló la segunda fecha del Torneo Femenino de elite que organiza la APFS. Los marcadores que se registraron fueron los siguientes: La Salle 4-Español 1; Deportivo Máquina 9-Filial River 4; Peñarol 3-Atlético Neuquén 2; Mariano Moreno 0-AATRA III 2; Mariano Moreno B 4-Sportivo Urquiza 2 y River Paraná 4-Sportivo Santa Fe 2.













Comenzó la rama Masculina

El domingo comenzó la actividad de elite en la rama Masculino del torneo que organiza la APFS. Los marcadores que se dieron fueron los siguientes: Paracao 8-Unión Árabe 7; Mariano Moreno 3-Atlético Bajada Grande 3; Español 6-Peñarol 3; Don Bosco 6-La Salle 4; AATRA III 4-Atlético Paraná B 5 y Atlético Paraná A 10-José Hernández 6.

Futsal Masculino.jpg Gentileza Prensa APFS