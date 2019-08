"Es una forma de agradecerle a la categoría y a toda la gente"

Sabido es que el 22 de septiembre el Turismo Carretera llegará por un nuevo año a Paraná, pero ayer se dio a conocer un pedido que podría tomar aún mayor interés dentro de los amantes del deporte motor. Es que Omar Martínez realizó la solicitud formal ante la ACTC para poder correr esa competencia y así tener su “carrera despedida” dentro de la categoría que tanto le dio.

El pedido para la autorización especial espera tener un resultado positivo, teniendo en cuenta que desde hace mucho tiempo se menciona que el Gurí podría hacer alguna carrera más dentro del TC.

Por otra parte, el dos veces campeón de la categoría más popular del país se viene preparando de una manera especial este año, ya que ha realizado varias carreras en el Karting Entrerriano para llegar en óptimas condiciones a las TC Pick Up. Justamente, el fin de semana el Gurí correrá en esta categoría de camionetas en el autódromo cordobés de Río Cuarto.

La fecha no sería una carrera más y la misma ACTC tendría una repercusión más que positiva con el regreso del campeón 2004 y 2015. Incluso su hija Paula, que lo acompañó desde muy pequeña a los autódromos, también se expresó en las redes sociales: “¿Cómo aguantar las ganas de volver a ver a mi viejo en un TC de local hasta septiembre?”.

El piloto destacó que todo comenzó en la última carrera de Concordia, cuando se juntaron con Guillermo Ortelli para una nota televisiva y empezó el chicaneo de querer tener una despedida de la categoría, además su “archirrival” también le dio ese envión.

A raíz de que no se puede debutar en los playoff y para ese entonces el TC tendrá su segunda fecha de la Copa de Oro, es por ello que elevó el pedido. La “presión” en las redes sociales ya comenzó y los fanáticos comenzaron a agitar para que el Supremo Entrerriano esté en las pistas del Club de Volantes Entrerrianos.

“Hoy mandamos la nota a la ACTC para que nos autoricen a ir a Paraná. Quiero salir y correr mi última carrera en el TC, espero poder disfrutarla con quienes me acompañaron”, expresó la cuenta del equipo de Omar Martínez.

“Hasta que no me den el okey no puedo hacer nada. Será solamente una carrera como una especie de despedida. Es una forma de agradecerle a la categoría y por supuesto a toda la gente, al público que siempre me ha acompañado”, dijo a Ovación el Gurí Martínez.

“Para los pilotos es difícil escuchar ‘me retiro’, pero sé que en el TC no puedo volver a correr. Es muy competitivo”, agregó.

No obstante destacó que correr en las TC Pick Up no es un impedimento y la comparó con los autos de TC.

“Este año aposté a estar en la categoría. Correr en las camionetas es exigente, pero corremos en La Plata, donde tiene una recta larga, son carreras más cortas, no se gira mucho y no tienen la misma velocidad de curva”, manifestó Martínez, que corrió su última carrera en los 1.000 Kilómetros de Buenos Aires.

Todos los caminos apuntan a que si tiene el okey por parte de la categoría, Martínez estaría corriendo con el Ford que actualmente está en el Museo del Autódromo Roberto Mouras de La Plata y con el cual el Gurí logró su último título de campeón. En su momento había circulado el rumor de que podría estar arriba del Ford que deja Ayrton Londero, pero eso no es así.

Consultado sobre si está preparado físicamente para estar en óptimas condiciones, a modo de chanza, bromeó: “Qué me voy a preparar, ayer –por el lunes– fui a querer dar unas vueltas con un TC Mouras y es otra cosa, estoy fuera de foco. No me entran los buzos”.

El Gurí destacó: “Voy tener que prepararme bien, lo veo a Jhonito, a Lambiris y a todos”. Y chicaneó: “Una vuelta le podés seguir el ritmo, pero van a tener que meter el Pace Car cada cinco vueltas para seguirlos toda la carrera”.

La imagen de Omar Martínez en los autódromos fue siempre sinónimo de tener el acompañamiento de su familia, como ocurrió en tantísimos años. Esta vez no será la excepción y hasta le tomó por sorpresa el envión que recibió por parte de sus seres queridos.

“Cuando dejé de correr se pusieron contentos por un lado y ahora que les comenté esto están más contentos todavía, que si lo puedo disfrutar que lo haga. Paula, Patricia y Agustín que no habla mucho, sé que están contentos”, expresó el piloto, que consultado sobre si sonó mucho más de lo habitual el teléfono tras dar a conocer la noticia, respondió: “Sí, tremendo, están todos expectantes”.

Ayrton Mayer, a la Metropolitana

Luego de una pausa deportiva, Ayrton Mayer decidió apostar a un nuevo proyecto dentro del automovilismo argentino. La Fórmula Metropolitana, conocida como la cantera de muchos pilotos que hoy compiten en las categorías de la ACTC, fue la elegida para culminar este 2019. El equipo en el cual competirá el de General Ramírez será la Scudería Ramini, radicada en Villa Constitución y con amplia experiencia en monopostos, informó el sitio 147sport.