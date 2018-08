Es una atractiva tercera fecha

Se jugará entre hoy y mañana la tercera fecha del Torneo Oficial Damas de hockey sobre césped , que organiza la Asociación Paranaense de este deporte.

A continuación el detalle de los encuentros programados para el fin de semana: hoy, cancha de Rowing: la línea Azul del PRC recibirá a Unión Agrarios Cerrito a las 9 en Sub 14; a las 10 en Sub 16; a las 11.15 en Sub 12; a las 12.15, en Infantiles; a las 13.30 en Sub 18; a las 15 en Reserva. Mientras que en Primera, a las 16.30, jugarán Rowing Azul ante UNL. En cancha de Paracao: Capibá hará las veces de local ante el CAP, en los horarios habituales. En cancha de Talleres: la línea blanca del CAT enfrentará a Estudiantes Blanco en los horarios habituales. En el Plumazo: Estudiantes Negro será local ante Tilcara en los horarios antes mencionados.

Mañana, en cancha de Rowing: la línea Blanca del PRC recibirá a Hípico a las 10 en Sub 14; a las 11 en Sub 16; a las 12.15, en Sub 12; a las 13.30 en Sub 18; a las 15, la Reserva de 25 de Mayo de Victoria enfrentará a Hípico y a las 16.30 será la Primera de Huracán la que jugará con la chicas de Concordia. A las 18, la Reserva de 25 de Mayo de Victoria se medirá con Echagüe.

Torneo Patricia Ledesma. Se jugará hoy la fecha 21 del torneo Patricia Ledesma que organiza la Agrupación Mamis Hockey del Paraná. El programa de partidos se detalla a continuación: cancha de Paracao: a las 18, Soever-Paracao; a las 19, Catsa-Don Bosco; a las 20, Paracao Las Teras-Talleres Rojo. Cancha de Estudiantes: a las 18.15, Capibá-Echagüe; a las 19.15, Estudiantes-Cocoon. Talleres Blanco, Neuquén y Rowing no juegan porque se encuentran participando del Nacional de Menores que se desarrolla en Mendoza.

La fecha anterior, registró los siguientes tanteadores: Cocoon 0-Paracao Las Teras 3; Paraná Hockey 2-Neuquén 0; Paracao 0-Rowing 2; Don Bosco 3-Capibá 0; Echagüe 0-Soever 2; Talleres Blanco 2-Estudiantes 2.









En la rama Masculina





Por el Torneo de Caballeros de la Asociación del Litoral y la Asociación Paranaense se jugarán mañana: en Provincial: Provincial de Rosario será local ante Talleres de Paraná, a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera. En Jockey: el JCR será local ante Rowing a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera.