"Es un lujo que muy pocos se pueden dar"

Pasaron esos históricos momentos con Ciclista de Paraná, el Mundial U17 con la Selección Argentina de Básquet y el título en el Campeonato Argentino de Básquetbol logrado con la Selección de Entre Ríos en julio de este año.

Juan Cruz Scacchi no descansa y sigue con su vida deportiva inmerso ya en el profesionalismo con la camiseta de Regatas de Corrientes. Jugó la Liga de Desarrollo desde su llegada en de marzo a la capital correntina y la semana pasada hizo su estreno en la máxima categoría.

Un debut en Súper 20 al lado de otro entrerriano: el histórico Paolo Quinteros a quien admira y “escucha” permanentemente según confesó.

“Como esa experiencia fue muy lindo. Esto confirma que laburar da sus resultados, pero con ganas de más y que el tiempo en cancha sea cada vez más largo. A la vez estoy ilusionado porque se me dan las cosas”, señaló el jugador de 18 años tras su presentación en Primera el jueves de la semana pasada en el triunfo de Regatas ante La Unión de Formosa por 95 a 76 en Corrientes donde jugó 1’49” y dio una asistencia.

Al mismo tiempo confesó que “no esperaba” que se diera todo con tanta celeridad desde el momento que dejó Paraná. “Trataba de que la transición desde que llegué de Paraná no sea tan larga, pero no me imaginé que iba a ser así de rápido”, dijo.

“Ahora voy a tratar de ganarme la confianza de los entrenadores, del equipo y de a poco ver para qué estoy”, acotó el jugador que es dirigido por otra leyenda del básquet como Lucas Victoriano. El interno nacido en Paraná indicó que está muy cómodo en el equipo y dijo que el club “es una locura”.

“La vivencia es de 10; el club es una locura tanto en la cancha como afuera. La atención por parte del cuerpo técnico y los asistentes es muy buena y viviendo en otro lado nos atienden de primera”, manifestó el exjugador de Echagüe.

Al mismo tiempo contó que Básquet “disfruta” de la rutina profesional porque ama lo que hace. “Te cansa, pero hago lo que me gusta, entonces lográs disfrutar todos los días y es como un sueño. Tener toda esa gente que esté encima para que todos los días mejores es un lujo que muy pocas personas se pueden dar”, expresó el ala-pivote.

El pibe que vistiera la camiseta de la Selección Argentina durante gran parte de su formación destacó el aprendizaje que se recibe a diario por la calidad del plantel que integra. “Jugadores como Paolo con años de Liga o el Taya Gallizi que viene de jugar el Mundial de China o el mismo Javi (Saiz) que tiene experiencia con la Selección te ayudan mucho. Trato de escuchar los consejos de ellos para incorporarlo lo más rápido a la cancha”, contó sobre su experiencia, y agregó que se convierte en una “esponja” para absorber la mayor cantidad de conceptos.

Por otra parte enumeró algunas cuestiones que lo sorprendieron del profesionalismo en un club que es uno de los grandes de la Liga Nacional. “Noté cosas que me marcaron, como la infraestructura, el vestuario de un equipo profesional, el cuerpo de kinesiología, médicos y todo lo que acompaña el equipo. Después cuando nos toca viajar tenemos un colectivo para nosotros solos, es otra la atención”, mencionó. A su vez dijo que en ese contexto “solo hay que entrar a la cancha a jugar”, y subrayó: “No tenés distracciones de nada”.

Los desafíos personales están claros, pero también es parte de una estructura que tiene ambiciones. Ganó los dos juegos de local ante La Unión y Estudiantes de Concordia. “Como equipo vamos a buscar la mejor posición posible, pero al mismo tiempo consolidarnos como equipo como nosotros queremos y no depender del rival”, indicó Scacchi, que en el próximo duelo tendrá que enfrentar nada más ni nada menos que a San Martín de Corrientes, el clásico, a jugarse el domingo 13.