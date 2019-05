"Es un hecho histórico para la provincia"

La Selección de Entre Ríos U15 se quedó con el Torneo Argentino que se disputó la semana pasada en Colón, al vencer en la final a Santa Fe. El equipo dirigido por Verónica Zapata se impuso con parciales: 25-19, 15-25, 25-17 y 25-23 en el encuentro decisivo disputado el viernes por la noche.

En semifinales, el seleccionado entrerriano, le ganó a Metropolitana por 3 a 2, luego de quedarse con el tie break por 15-11. Las integrantes paranaenses del equipo, junto a la entrenadora, visitaron ayer la Redacción de UNO y hablaron sobre el gran logro luego de 11 años.

La última vez que Entre Ríos ganó un argentino estaban en el plantel Tanya Acosta y Lucía Fresco, Las Panteras de Basavilbaso y Chajarí respectivamente que disputaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. En ese equipo también jugaba la actual asistente campeona Vanina Sphan, y como dato revelador fue dirigido por Fernando Zapata, el papá de Vero. "Es algo histórico para la provincia porque hace 11 años que no se ganaba algo como esto y este grupo es un base de tres años y teníamos eso en la cabeza", confió la entrenadora de la Selección. La DT dijo que se sintieron "en casa" jugando en Colón por la calidez de la gente y remarcó "el apoyo de los padres que viajaron". "Disfrutamos mucho de la localía", manifestó.

Zapata dijo que fueron con la idea de "llegar a la final" porque esta Selección es parte de un proceso. "Año tras año tratamos de mejorar. Empezamos con el podio cuando eran U13, el año pasado perdimos la final con Santa Fe, así que estábamos con ese objetivo. Sabíamos que era muy difícil porque cada año es una historia distinta. A veces aparecen jugadoras que estaban tapadas. Santa Fe, la Metro y Córdoba tienen muchas jugadoras de la Selección Menor y Pre Menor y para nosotros es muy difícil meter jugadoras en la Selección Argentina", comentó.

A su vez dijo que ganar "está bueno para movilizar" y para sumar chicas al deporte. "Esto es un incentivo porque estas chicas fueron recibidas por las grandes y por las chicas. Y nosotros tenemos eso de generar algo familiar. Una de las cosas que decía mi compañera es que este título es de todos porque todos aportaron un poquito para que hoy llegáramos", indicó.

Por otra parte señaló que las semifinales y la final "fueron distintas", y remarcó que en la definición fue fundamental "la cabeza". "El partido con Metro fue durísimo porque es un equipo muy alto y nos costó acoplarnos en el juego. Y Santa Fe era el equipo a ganar por toda la historia y la rivalidad que tenemos, fue más cabeza que otra cosa. El año pasado dio la sensación de que no se jugó, que no pudimos mostrar el nivel que traíamos, nos pesó el partido, y este año no. Jugamos más tranquilas", analizó.

Zapata dijo que el nivel de Paraná "está creciendo de a poquito" e hizo hincapié en la altura. "La 13 viene con altura y en el 17 va a haber muchas de estas jugadoras que ya las están mirando, así que estamos tratando de mantener y apostar a que Entre Ríos se siga metiendo en los podios. Para eso hay que seguir laburando desde el club", reflexionó.

En tal sentido sostuvo que el trabajo en los clubes es bueno y resaltó la "predisposición" de los entrenadores. "A veces los entrenadores se acercaron a ayudar o a mirar cómo se estaba entrenando y siempre estuvieron predispuestos de dejar las jugadoras en la Selección. A veces había partido, se organizaban y no molestaban el proceso de Selección", indicó.

SU DEBUT. Bernardita Frickel tomó la posta en nombre de sus compañeras y dijo que fue una experiencia "muy linda" en su primer año de Selección. "Jugar el primer año y salir campeón es algo inolvidable. Además el momento que nos abrazamos todas en el último punto y de local, fue muy copado", señaló la punta de Echagüe.

Con respecto al juego dijo que haber ganado un partido cerrado como Metro las ayudó a llegar con confianza a la definición. "Fue un partido tremendo y lo pudimos ganar, eso nos dio fuerzas para la final", contó.

Bernardita dijo que una de las principales virtudes del grupo es que es "muy unido", y detalló algunos aspectos. "Nos encanta pasarla bien y hay muy buena onda", manifestó. En nombre de todas dijo que es "un deporte hermoso", y aclaró: "La idea es seguir jugando porque estamos muy enganchadas". "Cuando ganás un partido o hacés un punto y lo gritás es algo muy lindo. Queremos seguir", sentenció.













El plantel