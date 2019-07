"Es más lindo porque las cosas funcionan"

En el Parque. "Antes estaba enfermo por entrenar y no dejaba ni un día. Hoy este stop me hace pensar mucho más", confesó el jugador.

En el Parque. "Antes estaba enfermo por entrenar y no dejaba ni un día. Hoy este stop me hace pensar mucho más", confesó el jugador. Mateo Oviedo / UNO

Juan Cantero regresó al país luego de jugar una temporada en Portugal donde disputó la final con el Benfica y cayó en la definición ante Oliveirense. El base de Paraná tuvo su segunda experiencia en el Viejo Continente luego de haber jugado en sus inicios en la Lega Due de Italia hace 15 años.

A la espera de ofertas, el jugador nacido el 10 de septiembre de 1982, pasó unos días por Paraná donde señaló que su paso por Portugal “fue una experiencia muy linda”. Habló de la situación del país, destacó el crecimiento del básquet de Paraná y dijo que su retiro dependerá del físico.

“Fue algo nuevo para el momento de mi carrera. La situación del país es difícil para el básquet y me vino bien. Además la cuestión familiar también me vino bien para salir del mismo proceso constante que es la Liga Nacional y jugué en un nivel bueno. Me sirvió para cambiar de aire y eso me hizo ver las cosas de otra manera”, confió el jugador que dio sus primeros pasos en Rowing.

El exjugador de la Selección en el proceso del Mundial de Turquía 2010 habló de la definición y el nivel de competencia y subrayó que fue un proceso “hermoso”, más allá de no haberse alzado con el título. “Jugamos cerca de 44 partidos y perdimos cinco. Teníamos un equipazo y nos enfrentamos con otro equipazo. Tuvimos la oportunidad de definirlo en casa y se nos escapó el tercer partido y en el último jugamos muy mal. Terminó un proceso hermoso y quizá no de la mejor manera”, sostuvo el jugador.

Pero no solo el básquet le generó una buena impresión al goleador, sino que además ponderó la organización externa y el funcionamiento de una la capital portuguesa. Al mismo tiempo hizo una analogía y fustigó algunas conductas de los argentinos. “Lisboa es hermosa y es todo mucho más lindo porque funciona. Si nosotros tuviéramos una ciudad que funcionara bien, que la gente fuera respetuosa, sería distinto. Cuando volvés el choque es muy grande. Arriba el auto ver que la gente no usa el cinturón o no respetan al que va caminando o ver gente que tira cosas en la calle, es un impacto es grande. Me pasó lo mismo la primera vez que fui a Europa y ahora lo tomo de diferente manera. Uno es más consciente de donde estamos y más aún en este momento del país”, opinó Cantero.

Al mismo tiempo cuestionó la situación económica del país y dijo que “el fastidio” es muy grande. “Hoy a todos nos preocupa el día a día. Es una cuestión social que nos afecta. Uno no tiene noción del dinero y todos los días sale todo diferente. Hoy es complejo vivir en el país porque no se sabe si llegás a fin de mes. En mi caso no me puedo quejar porque tuve la oportunidad de tener otras salida, pero hoy el problema les afecta a todos y eso genera un fastidio muy grande en la sociedad que se ve en el día a día”, opinó.

Cantero vistió las camisetas de Sionista, Libertad de Sunchales, Quimsa, Lanús y Atenas de Córdoba donde en su primer paso jugó una final y en la última temporada en la Liga Nacional llegó a las semifinales. Si bien sus preferencias están fuera del país, no descarta volver a la máxima categoría del básquet argentino, pero a sus 36 años, analiza otra series de cuestiones. “Mis expectativas siempre son las mejores, si vuelvo a la Liga Nacional quiero estar en el mejor equipo, pero hoy me gustaría estar en club ordenado. Me gustaría cobrar al día y que se cumplan las pautas del profesionalismo. Es difícil y afuera eso se cumple y es más fácil para la vida de un deportistas que es corta y más en mi caso que estoy transitando los último años”, confió.

A propósito del final de su carrera, Cantero, reconoció que no es un tema “traumático” y señaló que está más sereno a la hora de tomar decisiones. “Mi retiro va a depender del físico y no es algo que me trauma. Después de 15 años tomé la decisión de parar un poco y me tomé un poco más de dos semanas. Lo disfruto y disfruto más de hacer otras cosas y creo que también hay que aprovecharlo. Antes estaba enfermo por entrenar y no dejaba ni un día. Hoy este stop me hace pensar mucho más”, contestó el jugador que se inició en el profesionalismo hace 18 años en La Unión de Colón.

Por otra parte confesó que siguió de cerca el básquet de Paraná durante su estadía en Europa y ponderó el trabajo de los dirigentes que han explotado las buenas camadas de jugadores que aparecieron en el último tiempo.

“Seguí mucho el año porque primero Rowing llegó a una final y tengo dos amigos que son Mariano Silvestroni como técnico y Bruno Bearzoti como jugador y me mantenía la tanto. Me hizo seguir el torneo y después seguí que Ciclista salió campeón del Dos Orillas. Hubo un recambio muy grande que en su momento no fue acompañado por la dirigencia porque se atrasó y se perdieron camadas muy buenas de U15 y U17 para que sea más competitivo el nivel local. Hoy ha mejorado con equipos en la Liguilla Provincial, el Federal con Olimpia y no deja de ser bueno que Echagüe siga compitiendo. Se está poniendo bien la Primera y eso a la larga da sus frutos. Cuando la Primera levanta el nivel, los chicos empiezan a entrenar más y eso genera muchísimas cosas”, manifestó.

Un regreso que tardó 15 años

Juan Cantero llegó a la final de la Liga Portuguesa donde perdió la final ante Oliveirense. El base jugó en la temporada 2004/05 y 2005/06 en Italia donde compitió en la Lega Due.