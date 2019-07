Es el uno del ránking y ahora va por Lima

Ángel Ielpo regresó de Buenos Aires, donde obtuvo dos medallas en el Torneo Nacional de Parabádminton que se disputó en Florencio Varela. El deportista de Paraná se quedó con el primer premio en Singles y se ubica como número uno del país y sumó su segunda presea en dobles junto a Karen Franco. “Estoy muy contento con el resultado y ahora le estoy metiendo porque se me vienen los Parapanamericanos para dejar a Argentina en lo más alto”, señaló el jugador en su visita a UNO.

Ielpo, jugador de la Selección Argentina de Talla Baja de Fútbol, se sumó al bádminton el año pasado y rápidamente mostró sus cualidades. A partir de allí su carrera estuvo repleta de éxitos y se quedó con todos los nacionales y tuvo su primera experiencia en el exterior, donde consiguió tres medallas. “A principio del año pasado y los seis meses fui a Lima y tuve muy buenos resultados en el Sudamericano”, contó sobre su Bádminton despegue en el deporte.

La próxima parada será Lima, donde se disputarán los Parapanamericanos, y según confesó no ve la hora de estar en la Villa para compartir una experiencia que se imagina como “única”. “Voy a ir con mi entrenador Pablo Pérez, que me ha dicho que estoy bien, pero me recomendó que trabaje más lo físico. Así que arranqué el gimnasio Lola y espero llegar de la mejor forma para cumplir un sueño”, sostuvo el atleta nacido el 22 de diciembre de 1989 en Paraná. “Estoy haciendo explosión y mucho trabajo de piernas”, agregó.

Por otra parte dijo que el bádminton es un “hermoso” deporte, y recomendó jugarlo para encontrarle la atracción. “Como siempre digo, cuando vos lo ves de afuera te parece aburrido, pero cuando lo jugás es impresionante la adrenalina que te genera. A mí me gustan todos los deportes y no pensaba que me iba a gustar tanto, pero me encantó. Te hace correr e ir de un lado para otro”, manifestó.

Antes de viajar a Perú tendrá un nuevo compromiso, que será una medida para saber cómo llegará a la gran competencia. “Se viene el Nacional de bádminton en Echagüe, el 11 de agosto, y quiero llegar bien para este torneo”, mencionó el jugador, que deberá postergar algunos partidos con la Selección de fútbol.

Con un buen Parapanamericano y su puesto en el ránking, el crack del barrio San Agustín tiene grandes chances de sumar una buena cantidad de puntos para llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. De todos modos debería realizar un par de torneos en el Viejo Continente y en Norteamérica y su realidad económica se lo impide. “Me dijeron que debería ir a Turquía y a Canadá para poder entrar a los Juegos y hoy lo veo muy difícil”, manifestó el jugadorIelpo se convirtió en un referente del deporte y de las personas con acondroplasia de la provincia.

Junto a Emanuel Ledesma fueron los impulsores de la inclusión y comenzaron con el proyecto Talla Baja en Entre Ríos. Contagiaron y llegaron a conocer varios países con el fútbol. Salieron subcampeones de la Copa América en 2018 y va por más con su mensaje. “Siempre decimos a los padres que tienen que darle libertad a los chicos con acondroplasia. Siempre anduvimos en la calle, con libertad, y eso nos hizo crecer”, expresó el deportista entrerriano.