"Era complicado jugar, pero no me resigné"

Durante 2019 Walter Andrade gozó de poco espacio. En el primer semestre del año solamente tuvo participación en el encuentro que Patronato disputó ante Dock Sud por la Copa Argentina. En esa historia tuvo participación, dado que el entrenador Mario Sciacqua preservó a sus titulares para el juego que afrontó, días después, ante Defensa y Justicia por la Superliga. En el certamen de Primera División observó algunos juegos desde el banco de suplentes, pero sin tener ingresar al campo de juego.

A muchos sorprendió su continuidad en el plantel. No obstante, el DT decidió darle una nueva oportunidad al único sobreviviente de los planteles que viene de jugar en todos los niveles del fútbol argentino. El defensor sabía que iniciaba este proceso desde muy atrás. Y mucho más aún ante la llegada de nuevas opciones que potencian a la última línea. Sin embargo Andrade lució la camiseta número 2 en el estreno del Santo en la presente temporada.

Su presencia se dio a raíz de lesiones que sufrieron algunos de sus competidores en la posición. No obstante, el DT apostó por la experiencia de Andrade por encima de la prometedora presencia de Mateo Komar, el central que disputó algunos encuentros en los ensayos de pretemporada, o Pablo Cortizo, el mediocampista central que también puede actuar como zaguero.

“Sabía que iba a ser complicado jugar porque hoy en día tenemos dos, tres jugadores por puesto, pero no me resigné”, subrayó Andrade, en diálogo con Ovación. “Desde la cabeza sabía que tenía que estar fuerte, porque si no no iba a tener una posibilidad, y por suerte llegó. Se dio por circunstancias frustrantes por las lesiones de compañeros, pero tenía que estar atento, siempre al cien por ciento y lo estuve. Se me abrió la puerta para estar dentro de los 11 y quiero aprovechar esta oportunidad para poder tener mi lugar, mi espacio y sentirme importante para el equipo”, agregó.

En el primer juego oficial de la temporada el Rojinegro logró ratificar lo realizado durante la etapa de preparación. “En los amistosos el equipo había mostrado buenas señalas. Quedaba la incógnita de si podíamos volcarlo en el campeonato, que es la realidad y gracias a Dios se nos dio. Hicimos un gran partido, fuimos inteligentes, manejamos las secuencias más importantes y por eso nos trajimos la victoria”, analizó.

Haber protagonizado el triunfo le da un sabor especial a Andrade. “Tiene un condimento extra porque me permite sentirme protagonista. Todos queremos estar dentro de la cancha, nos queremos sentir importantes. Se me dio de poder estar dentro de los 11 en este inicio de campeonato. Desde ese punto de vista también estoy muy contento”, resaltó.

Patronato encaró el primer juego con siete bajas. Lo realizado en la previa de ese juego no generó mayor preocupación. “Independientemente de los resultados que obtuvimos en los amistosos se observaron buenos funcionamientos. Cambiaban los nombres, pero la idea y el funcionamiento eran claros y se veía reflejado. En Santa Fe realizamos un gran partido, fuimos inteligentes, muy agresivos. En el primer tiempo generamos dos, tres situaciones de gol claras. Colón no nos hizo mucho daño. Si bien tuvo la tenencia de la pelota lo hicimos jugar lejos de nuestro arco y eso es nuestro mérito. Independientemente de los nombres, el equipo sabe a lo que juega”, infló el pecho.

El próximo paso que deberá transitar Patronato será frente a Boca. “Es un grande que vendrá con un plantel riquísimo. Será una fecha más que quedará en el recuerdo. Hay mucho convencimiento, mucha ambición y muchas ganas. Por eso estoy seguro de que realizaremos un gran partido”, se entusiasmó.

En su carrera Andrade vivió muchas alegrías, pero tiene una pendiente: derrotar al Xeneize. “Ojalá sea la primera vez y que sea una fiesta para todo el Pueblo Rojinegro. Necesitamos del apoyo de la gente, de esas ganas que empujen al equipo como lo hizo en otro momentos. Ojalá se den las cosas, que futbolísticamente podamos hacer un gran partido y que la gente pueda saborear una victoria ante Boca”, finalizó.