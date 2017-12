Enzo López firmó su primer contrato en Lanús y sueña con debutar en Primera

"Sportivo fue mi primer gran amor, el club de barrio donde dí mis primeros pasos", comentó el joven delante





López mostró un gran nivel en el conjunto de calle Grella por lo que volvió a dar otro gran salto en su carrera. En 2016 se sumó a la cantera de Lanús en donde jugó en Cuarta División y en 2017 cerró la temporada debutando en Reserva, firmando su primer contrato.





Enzo disputó un solo partido, el último de la temporada, para el Granate, ante Defensa y Justicia. Su primera presentación le dio la oportunidad de viajar a disputar la Copa Ipiranga Sub 20 a Brasil.





UNO el delantero. "No fue fácil mi salida de Patronato , tenía todo para irme a River y el pase se cayó por varios problemas con la institución. Gracias a Dios en junio de 2016 pude cerrar mi pase a Lanús, costó integrarme con el plantel y poco a poco fui ganándome mi lugar y llegué a jugar en Reserva. Cerrando un 2017 con mi primer contrato", comentó ael delantero.





Enzo habló de su frustrado pase a River Plate: "Fue un duro golpe para mí pero siento que esto recién comienza y estoy agradecido a Lanús por abrirme las puertas de su institución. Mi sueño sigue y sé que tendré la oportunidad de defender los colores del club del cual soy hincha".





Granate logré mi plenitud". En cuanto a su actualidad en Lanús, el joven comentó los cambios que surgieron en los entrenamientos y en lo físico: "Patronato fue un trampolín en mi vida, tuve que adaptarme al ritmo de AFA que es distinto a como se juega en la Liga Paranaense de Fútbol . En ellogré mi plenitud".









El jugador surgido en Sportivo Urquiza no dudo en expresar su alegría tras haber firmado su primer contrato: "Estoy feliz de lo conseguido y de firmar mi primer contrato. Siento que desde los 13 años soy un profesional, por el entrenamiento y como me educó mi padre".





Pensando en el 2018, Enzo expresó sus objetivos: "Consolidarme en el plantel de Reserva y trabajar para poder cerrar el año jugando en Primera".





Patronato pone trabas en la salida de sus jugadores





Enzo López vivió en carne propia los problemas para poder migrar de la institución Rojinegra a River, pase que luego se frustró por las trabas que puso la institución de Paraná. El delantero dejó un claro mensaje.





"La salida de Patronato no es fácil, no le da lugar a los chicos para mostrarse. Cuando hay ganas se puede y yo logré poder salir de la institución. Desde el club quieren retenerte para hacerte debutar en Primera, pero no te dan las posibilidades", expresó López a UNO.





El flamante jugador de Lanús remarcó lo importante que es tener a la familia como principal sostén: "La familia es muy importante, recuerdo que a los 10 años me fui a vivir solo a Buenos Aires y el apoyo de ellos siempre estuvo. Mi viejo, por Adrián López, una vez se fue en moto a Santa Fe a verme a un torneo para mostrarme su acompañamiento".





Experiencia internacional

El delantero paranaense vivió la final de la Copa Libertadores desde adentro. Le tocó estar en el control antidopin del encuentro entre Lanús y Gremio, donde el elenco brasileño se quedó con el trofeo más importante del continente.





"Me tocó estar en el control, estuve adentro de la cancha y fue una hermosa experiencia. No tuvimos la suerte de quedarnos con la Libertadores, pero Lanús demostró que está creciendo. Es un club muy ordenado, por eso se logran cosas importantes", agregó Enzo.





Datos personales





Nombre: Enzo López

Fecha de Nacimiento: 10/03/1998

Clubes: Sportivo Urquiza, Argentino, Belgrano, Patronato y Lanús

Posición: Delantero

Referente: Adrián López (mi viejo) y Luis Suárez

Debut en Primera: con 13 años en Belgrano en un partido de LPF ante Unión de Crespo

Apodo: Lopecito