Enzo Fernández y la chance del debut en la Selección

¿Tendrá su debut con la Albiceleste?

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1572616670233100288 Enzo Fernández, de gran presente en Benfica, entrena con la Selección Argentina para la doble fecha FIFA en Estados Unidos previo al Mundial ¿Merece un lugar en Qatar 2022?enzojfernandez pic.twitter.com/6oawDPjFaC — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 21, 2022

Es que con Giovani Lo Celso en duda por su estado físico, si el mediocampista del Villarreal no está para ir desde el arranque ante Honduras, su reemplazante podría ser Alexis Mac Allister, futbolista que ya fue probado por Scaloni, o bien Enzo Fernández. Sea como titular o no, se espera que el ex River y Defensa sume minutos en esta gira, donde intentará convencer a Scaloni de que debe estar en Qatar.

Las dudas de Scaloni para armar la formación de la Selección Argentina ante Honduras

A priori, la idea del DT es poner en el primero de los amistosos el once titular, aunque es prácticamente un hecho que Argentina no contará con todos sus jugadores. Cristian Romero sigue sin recibir la visa -al igual que Lisandro Martínez- y todavía no viajó hacia Miami, por lo que cada vez es más difícil que llegue a tiempo para jugar el viernes.

Entre las dudas que había por lesiones, Marcos Acuña -que el fin de semana no pudo terminar su partido con el Sevilla- se entrenó a la par así que si todo sigue de buena manera, estaría a disposición para ser el lateral izquierdo, y hay que ver cómo lo ve Scaloni a Lo Celso, que el último domingo jugó apenas 30 minutos.

Sacando esos tres nombres, los que parecieran tener un lugar garantizado son Dibu Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lionel Messi y Lautaro Martínez.