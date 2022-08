Entrerrianos presentes en el triunfo de la Academia Litoral

Embed

El plantel de la Academia Litoral estuvo conformado por: Federico Rodriguez (Duendes RC), Ramiro Rubio (Atlético del Rosario), Mateo Frutos (GER), Fabrizio Marzili (Logaritmo), Tiziano Barrios (Duendes), Manuel Todaro (Universitario de Rosario), Ignacio Sapino (CRAR), Matías Landi (Duendes), Juan Lovell (Jockey Club de Rosario), Juan Bautista Baronio (Jockey Club Rosario), Santiago Mendicino (Santa Fe RC), Valentino Di Capua (Duendes), Tomas Osuna (Paraná Rowing Club), Gino Di Capua (Duendes), Nicanor López Fernández (At. del Rosario), Ignacio Lagisquet (Paraná Rowing Club), Facundo Vaz (Duendes), Esteban Acosta (Paraná Rowing Club), Santiago Hernández (Atl. del Rosario), Juan Sopo (GER), Agustín Arnau (Atl. del Rosario), Felipe Prieto (GER), Maximiliano Fiscella (Atl. del Rosario) y Mateo Nieto (GER).

Progresión: 1T: Penal de Juan Carlos Canessa (URU), 15' try de Ramiro Rubio (LIT), 17' try de Juan Baronio y conversión (LIT), 37' try Icaro Amarillo y conversión Canessa (URU). 2T: 3' try de Tomás Osuna y conversión Juan Baronio (LIT), 9' try de Pedro Brum y conversión Canessa (URU), 19' try de Santiago Hernandez y conversión de Juan Baronio (LIT), 38' try de Juan Baronio (LIT). Resultado final: 31 a 17.