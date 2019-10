Entrenadores con experiencia RWC

El staff técnico de Argentina cuenta con la particularidad de que todos sus integrantes no solo son exjugadores de Los Pumas, sino que además participaron en Copas Mundiales de Rugby. Como parte de la comitiva, también cumplen con esta característica, el presidente de la delegación y el manager deportivo.

Los cuatro entrenadores de juego, es decir el entrenador Mario Ledesma y sus tres asistentes, Nicolás Fernández Miranda, Juan Fernández Lobbe y Martín Gaitán, suman en total 43 partidos de RWC. El manager deportivo, Gonzalo Longo, y el presidente de la delegación, Gabriel Travaglini, agregan otros 14.

No parece ser una novedad que los cuerpos técnicos de los equipos argentinos en RWC se nutran de ex jugadores de Los Pumas.Desde el primer mundial, en Nueva Zelanda 1987, Argentina tuvo a Héctor Silva y Ángel Guastella, dos ex Pumas, comandando ese grupo de jugadores. En efecto, ambos tienen gran influencia en la historia y en el nombre de Los Pumas. Participaron de la histórica gira del seleccionado en 1965 en la que por primera vez los argentinos pudieron vencer a los Junior Springboks. El primero de ellos, Héctor, jugó el partido, mientras que Ángel fue parte del cuerpo de entrenadores junto a Izak Van Heerden y Alberto Camardón.

El staff de entrenadores del seleccionado nacional siempre tuvo entre sus filas a, por lo menos, un ex jugador de Los Pumas, excepto en Gales 1999.

En Inglaterra 1991, los entrenadores fueron Luis Gradín -que disputó 14 caps y fue presidente de la Unión Argentina de Rugby entre 1996 y 2000- y Guillermo Lamarca, que fue el Head Coach del seleccionado U20 de Argentina que fue campeón Mundial en 1991.

En el mundial de Sudáfrica 1995 quienes guiaron a Los Pumas fueron Alejandro Petra y Ricardo Paganini, quien luego se convertiría en entrenador de Los Pumas 7s.

En los Mundiales de 2003 y 2007, Los Pumas tuvieron como entrenadores a Marcelo Loffreda y Daniel Baetti. Loffreda jugó 46 partidos con la celeste y blanca. También participó de la histórica gira de Sudamérica XV a Sudáfrica en la que vencieron a los Boks por 21 a 12. Baetti fue clave en la victoria de Los Pumas ante Francia en 1988. Bajo su conducción, en la RWC 2007, Los Pumas vencieron dos veces al local Francia. A su vez consiguieron su mejor posición histórica al quedarse con el partido por el bronce.

La Copa Mundial regresaba a su país de origen en 2011. Los Pumas eran liderados por Santiago Phelan –que formó parte del equipo que consiguió la victoria ante Irlanda en la RWC 1999 y sumó 45 caps– y Fabián Turnes, que participó de la RWC 1987 y acumuló 27 caps.

En 2015 Los Pumas nuevamente consiguieron alcanzar las semifinales, pero cayeron ante Australia 29-15. En Inglaterra los entrenadores fueron Daniel Hourcade, Raúl Pérez (21 caps y participó, pero no jugo, en la RWC 1999) y Pablo Bouza (37 tests y jugó la Copa Mundial 2003). Siempre el aporte de un ex Puma estuvo presente.

Pero en esta edición ocurrió algo que nunca antes había sucedido. Todos los entrenadores han disputado alguna Copa Mundial.

Mario Ledesma disputó 18 partidos por RWC (1999, 2003, 2007, 2011); Martín Gaitán jugó 2 partidos en Australia 2003; Juan Martín Fernández Lobbe totaliza 17 por RWC (2007, 2011, 2015) y Nicolás Fernández Miranda jugó 6 partidos en Copas Mundiales (1999, 2003, 2007). Además, el manager deportivo, Gonzalo Longo, jugó 11 por RWC (1999, 2003, 2007) y el presidente de la delegación, Gabriel Travaglini, 3 en RWC 1987.

El aporte de un exjugador siempre es valorado. Si ese jugador representó a su país, aún más, y si jugó un Mundial, entonces se vuelve invalorable.

“Es algo muy importante que hayan seis Pumas en el staff de entrenadores porque transmiten una experiencia muy grande, sobre todo porque han estado en la mayoría de los Mundiales, y lo que significa la transmisión del espíritu. Lo más rico, es la experiencia de lo que vivimos, tanto fracasos como aciertos y eso es una ventaja para los chicos, porque sabemos qué es lo que puede pasar y eso ayuda en momentos de desafíos como el que vamos a tener este fin de semana ante Inglaterra”, resumió Gabriel Travaglini.