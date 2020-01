Entrenador de Sportivo Urquiza escribió sobre los jugadores

Sportivo Urquiza quedó relacionado con las noticias policiales luego de que un jugador, que hasta el año pasado vistió la casaca del club, (y había comenzado a realizar la pretemporada 2020) fuera detenido el jueves por una causa relacionada con una estafa a un jubilado en Nogoyá.

Este sábado el entrenador de arqueros en el primer equipo del club de La Floresta posteó en Facebook un texto en donde narra el día a día con los jugadores amateurs: "Glorioso club de barrio donde tengo el honor y el orgullo de trabajar, siendo parte del cuerpo técnico del la primera división: Sportivo Urquiza, hoy algunos que me conocen me dicen 'che así que sin palabras tus jugadores'. Con respeto les contesto que quien no tenga un jugador o dirigente que esté en la mala que levante la mano. Paraná, nuestra ciudad no escapa de los problemas sociales que atraviesa el país. Tratamos con pocos recursos ser un lugar de contención generando valores y se logran objetivos grandes. Que mucho no ven. Es más de lo que ustedes piensan. Si el club contara con más apoyo desde los organismos estatales, más personas podrían ver otra oportunidad en la vida. No nos carguen con toda la responsabilidad. De actos delictivos de algún jugador de la institución, pues aquí es todo amateur y comparten dos horas diarias con nosotros, las 22 horas restantes son parte de nuestra sociedad . Así que para todos los que digan en tu club hay un delincuente, les diré quizás sí pero solo compartimos dos horas por día con jugadores de fútbol. Los invitaría a ver en su club, en su institución, en su sociedad de fomento, en su mutual, en su municipio, en su gobierno, en su comisión vecinal, en su casa, en sus amigos; así todos podemos dar una posibilidad de ayudarlos a modificar sus acciones(...).

El exboxeador y payamédico, acompañó el texto con una foto que se sacó un día de lluvia entrenando a 15 kilómetros de la cancha Sportivo "Tras un sueño (deportivo) algunos llegaron en bici, otros como pudieron... Entiendan que damos lugar a que vivan una ilusión trabajando en equipo buscando un objetivo", resaltó explicando la realidad de los jugadores que, en su gran mayoría, viven en el oeste de Paraná.

