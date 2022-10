Entre Ríos ya vive el Campeonato Nacional en Cerrito

Este lunes arribaron las delegaciones que se alojaron en las Termas de María Grande y este lunes empezó a jugarse desde temprano en Cerrito. Además, por la mañana se realizó el acto de apertura con la presencia de las autoridades locales, de FeVA y el tradicional desfile de las delegaciones participantes.

https://twitter.com/Voley_FeVA/status/1582484164271448064 Entre Ríos ya vive el Campeonato Nacional de Beach Volley en Cerrito



Se juega en Sub 14, Sub 16 y Sub 18

Se disputará hasta el próximo jueves 20



— Voleibol Argentino (@Voley_FeVA) October 18, 2022

De este Nacional de Beach Volley 2022 participan en Sub 14 once duplas entre ambas ramas, mientras que en Sub 16 son 12 y en Sub 18, 16.

Las Federaciones que están participando de esta edición son: Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Metro, Bonaerense, Neuquén, Chaco y Misiones.