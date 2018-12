Entre el desencanto y la pasión

"Bochornoso, penoso, vergonzoso", son algunos de los adjetivos que utilizaron los entrevistados para definir la decisión de la Conmebol de llevar la final de la Copa Libertadores entre River y Boca a Madrid. Como así también calificaron como "uno de los mayores robos al fútbol argentino". De todos modos y más allá de la crítica, como amantes del fútbol como juego algunos arriesgaron un resultado y otros señalaron que "es impredecible".

El reconocido árbitro Adrián Fonzo manifestó sentir "una gran pena" porque el partido se juega en España. "En lo personal me duele porque tenía previsto asistir y por otra parte nos deja un mensaje como sociedad, la verdad que me apena".

Además dijo que el resultado es "impredecible" y señaló que será "una 'batalla' táctica y anímica", consideró el árbitro radicado en Paraná y nacido en Galarza.

El comerciante Fabricio Torquati manifestó que es una "vergüenza" que la final se juegue en Madrid. "Es una vergüenza que la final se juegue en Madrid y como argentino es una pena lo que pasó en el Monumental, o sea que de alguna manera tenemos que pagar por un puñado de hinchas".

Por otra parte dijo que en lo futbolístico "ya no será lo mismo". "Es solamente un partido y dejó de ser una final de Copa Libertadores de dos clásicos rivales. River sale beneficiado con esta suspensión del Monumental porque si Boca llegara a ganar no podrá dar la vuelta en el Monumental, que era lo que el hincha de Boca anhelaba. Va a ser un partido más, como uno de pretemporada que se juega a la distancia. Espero que el partido no se torne agresivo por lo que pasó fuera de la cancha con un puñado de hinchas", sentenció uno de los titulares de Megaforce.

El piloto de automovilismo Favio Grinóvero expresó que "es una solución que el partido se juegue allá". "Todo el mundo estaba esperando este superclásico y fue una vergüenza lo que pasó. Siempre se termina ensuciando y ojalá que sirva como lección de acá para adelante", opinó el piloto.

Al mismo tiempo dijo que el partido va a estar "bastante áspero" porque consideró que los dos equipos "vienen muy calientes".

El delantero de Atlético Paraná que pasara por Boca en los inicios de su carrera, Gastón Sangoy, sostuvo que es "una lástima que se juegue en Madrid". "Es algo histórico e hicimos historia hasta para jugarlo porque nos vamos al Viejo Continente. Es una lástima porque mucha gente gastó mucha plata, hubo muchas familias que fueron dos veces al Monumental y no se lo merecen. Acá sale perdiendo la gente, más allá de los clubes. Dolido que se juegue en el exterior, además es muy lejos, es una locura", analizó el jugador que vistió varias camisetas en el mundo. "Tenemos que aprender y dejarnos de joder con estas estupideces por un partido, está bien, se juega mucho y es un país divido, pero no tiene que pasar más nada", opinó.

Con respecto al pronóstico brindó una expresión de deseo por su pasado. "Quiero que gane Boca porque hice todas las divisiones inferiores ahí y tengo mi corazón en Boca", indicó.

El jugador de básquet de Instituto de Córdoba Luciano González consideró la medida de jugar afuera como "un papelón". "Más allá de lo imponente del Bernabéu, me parece un papelón que no se pueda jugar la final en el Monumental o el escenario que fuera en Argentina", fustigó el jugador que vistiera la camiseta de la Selección. Por otra parte dijo que el contexto del partido desvirtúa las intenciones de su equipo. "Me imaginaba, previo a la revancha, un River yendo a buscar el partido desde el primer minuto, ahora al jugar en un escenario neutral es un 50% y 50%. Ojalá se dé un partido abierto y obviamente que gane River, ja", declaró el jugador de Paraná.

El fiscal Juan Malvasio sostuvo que le parece "lamentable" el hecho de jugar en Madrid. "No puede ser que por cuatro, cinco o 100 inadaptados se haya suspendido una de las fiestas más importantes del fútbol argentino. Una fiesta histórica que es muy difícil que se vuela a repetir entre los dos históricos y que se respeten las condiciones. Vale decir que si Boca pudo jugar el partido en su cancha, por qué River no lo va a poder a jugar en su estadio si el problema fue de seguridad y no un problema del club", opinó.

Con respecto al partido manifestó que el cambio hará que sea un partido "cerrado". "Luego del partido en la cancha de Boca, los pronósticos eran favorables a River, hoy creo que será mucho más cerrado y River llega más complicado por varios jugadores lesionados. Sin perjuicio de eso, creo que River va a sacar la chapa de campeón y va a levantar la Copa Libertadores", analizó Malvasio.

La periodista Claudia Martínez definió como una "barbaridad" que se haya trasladado la final y consideró que se perdió "toda la expectativa".

"Está tan lejos Madrid que se perdió toda la expectativa de un partido nuestro y no de Europa. Estábamos sacando la cuenta con un amigo de que se necesitan 100.000 pesos para ir y volver entre pasajes y alojamientos. Es una locura y para el argentino es imposible", resaltó.

También sostuvo que en cuanto a lo futbolístico "ninguno llega en su mejor momento". "Más allá de que hayan ganado sus últimos partidos, ninguno llega bien. Obviamente me gustaría que gane Boca y va a tener mucho que ver cómo estén de la cabeza en ese momento", reflexionó.

El reconocido abogado Guillermo Vartorelli definió como "insólito" que se juegue fuera del país y apostó por River. "Me resulta insólito que el superclásico se juegue en una ciudad europea, lejos de la gente, no lo comparto. Debió jugarse en el estadio Monumental con las medidas de seguridad debidamente garantizadas por el Estado argentino", expresó el letrado. Por otra parte dijo tajante: "Mi pronóstico es un triunfo de River por 2 a 0".

El delantero de Patronato Lautaro Comas dijo que es una "total falta de respeto hacia Sudamérica" que se juegue en Madrid. "La verdad que es una tristeza que pase lo que pasó porque además la Copa se llama Libertadores de América y que se juegue en España es un bochorno, pero bueno, otra vez ganan los violentos. Parece que no hay vuelta atrás y hasta que no se termine la violencia vamos a tener este tipo de decisiones". El goleador del equipo Rojinegro sostuvo además que al partido lo va a ganar Boca "por 2 a 0 o 3 a 1". "Espero que se dé ese resultado", confió.

La reconocida jugadora de hockey sobre patines Melina Eterovich manifestó que "es una lástima" que se haya mudado la final y consideró que Boca es el candidato a ganar el partido. "Me hubiera gustado que semejante final se juegue en nuestro país con dos equipos argentinos. Pero bueno, evidentemente no estamos preparados para determinadas situaciones. Gana Boca con los justo", expresó.

Pamela Cadoppi sostuvo que está "totalmente en desacuerdo" que se juegue en otro país el partido, pero aclaró que también está en desacuerdo que se juegue en el Monumental. "No hubiese sido justo que se juegue en el Monumental por lo que pasó, pero tampoco llevar el partido a otro país", opinó la jugadora de hockey de Talleres. La cordobesa manifestó que el partido será "durísimo" y precisó que "va a ganar Boca por 3 a 2".

Sebastián Arias, gastronómico, indicó que "no le gusta nada" que la final se juegue en Madrid y lo definió como "un robo". "Me parece uno de los mayores robos que sufrió el fútbol argentino y Sudamericano, perdió todo encanto que tenía el partido, todo", fustigó.

Con respecto a lo futbolístico confió en las cualidades del entrenador de River. Marcelo Gallardo, para sacar al frente el compromiso. "Lo que más creo es en River, por Gallardo y por lo que viene haciendo en los últimos cuatro años, pero no creo que sea favorito. Hay una 50 y 50", opinó.

La palista de Concepción del Uruguay Magdalena Garro definió como "bochornoso" que se haya trasladado la final y deseó que River se consagre campeón. "Que se tenga que jugar en Madrid porque en el país no están garantizada las condiciones para que se juegue el partido, es bochornoso. Nadie se hizo responsable de lo que pasó antes del partido. El reglamento dice que River no es responsable, pero a su vez le cobran multa. Que River no pueda disfrutar del partido en su estadio, insisto, es bochornoso", consideró la olímpica.

Como hincha de River manifestó que "luego del 2 a 2 en la cancha de Boca, el partido vuelve a empezar de cero". "Esta va a ser la final en serio", confió.

El exjugador de Atlético Paraná Mauricio Russián dijo que como "hincha del fútbol argentino" le parece "horripilante" que se juegue fuera del país. "Se debería haber jugado en el Monumental como lo hizo Boca en su cancha. La localía no la debería haber perdido", opinó el chofer de colectivo.

A su vez dijo que "a Boca se le va la presión de jugar en el Monumental ante más de 60.000 personal y ha ganado más copas fuera del país que River. Siempre le sienta bien jugar finales fuera del país. Por eso creo que gana Boca", finalizó el deportista amateur.

La jugadora de beach volley de nogoyá Ana Gallay dijo que "es una lástima y una pena" que no se haya jugado en Buenos Aires.

"No sabemos de dónde vino el problema, pero es una pena porque había mucha gente que queríamos verlo como una linda final. Está bien que se haga lejos y que se custodie mejor el partido porque sabemos que acá está todo comprado", fustigó la olímpica.

En cuanto a lo futbolístico expresó: "La primera final me gustó porque jugaron bien los dos equipos, espero que se vea eso y no peleas", declaró la campeona panamericana.