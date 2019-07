Ensayos para nada amistosos

La pretemporada es la etapa más intensa y tediosa que atraviesa el atleta de alta competencia. Se incrementa cuando un plantel ingresa en una concentración y queda aislado o, en el mejor de los escenarios, con escaso contactos con sus familias. Patronato comenzó ayer su segunda semana encerrado en un hotel. Inició la primera parte en la capital entrerriana. El segundo periodo se abrió el domingo en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El objetivo de la estadía en Buenos Aires es fortalecer la unión del grupo, pero también potenciar el funcionamiento colectivo del equipo de cara a la próxima temporada de la Superliga y la reanudación de la Copa Argentina. Para eso, los dirigidos por Mario Sciacqua disputarán un encuentro amistoso ante Banfield y otro ante Lanús.

El plantel tiene en claro que el sacrificio no es vano. Hay una causa detrás. Por eso entiende que los juegos que disputará ante el Taladro y el Granate tienen relevancia, más allá de tratarse de amistosos.

“Estar concentrados es lo que nos toca y no me quejo. En esta etapa tenemos que entrenar y dar lo máximo en los amistosos que disputaremos. Si no lo hacemos se nos va a complicar. Es tratar de tener la cabeza puesta en ganar, pero especialmente encontrar el funcionamiento que es lo que más importa”, resaltó Matías Escudero, en diálogo con Ovación.

El marcador central transmitió tranquilidad al analizar la evolución del equipo durante los partidos que el Santo protagonizó durante este ciclo. “Nos vamos conociendo a medida que disputamos los amistosos. El último partido ante Colón tuvimos mucho orden. Nos costó en los primeros minutos, pero es cuestión de seguir jugando y seguir conociéndonos porque hay varios jugadores nuevos y se tienen que adaptar a lo que quiere el técnico”, indicó.

El plantel sufrió una renovación importante. En la última línea quedaron dos sobrevivientes del Patronato que aseguró la permanencia en la elite por una temporada más. Escudero es, junto a Bruno Urribarri, los que prolongaron su estadía en barrio Villa Sarmiento. Los dos se perfilan para formar parte del 11 inicial en el estreno oficial. Ambos tendrás nuevos compañeros con los que deberá adaptarse con la mayor celeridad posible.

“Cuando comience el campeonato Mario (Sciacqua) determinará quien jugará, pero es cuestión de adaptarse con los nuevos compañeros, de jugar partidos, sumar entrenamientos, y mover las líneas para ser un equipo corto, tanto cuando nos atacan por los costados y por el frente, como también cuando nosotros atacamos de esa manera. Es cuestión de seguir entrenando”, apuntó.

Más allá de la impronta que intentará imprimirle el entrenador, la intensidad, pero especialmente el orden, son argumentos que deberá sostener. “El orden lo tenemos que tener siempre porque sino nos va a costar mucho. El orden es fundamental para el equipo”, concluyó.