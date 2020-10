Enduro: con protocolos y las motos preparadas

Durante el fin de semana estuvieron sobre el predio para poder entrenar y pasar un buen rato en un deporte que aman. Se puede ingresar sólo con turno, otorgado previamente vía on line, WhatsApp o por teléfono. Por eso el trabajo de coordinación de las personas encargadas. El trazado es nuevo y nació en plena pandemia de una idea de un grupo de amigos y la necesidad de contar con un lugar para entrenar.

Pero para ser habilitados, por segunda vez, tiene que cumplir con el protocolo y el distanciamiento solicitado desde la aprobación de la vuelta. Cada circuito tiene un encargado, que lleva el registro de control diario de ingreso de los deportistas. Este “encargado sanitario” del establecimiento es el responsable de hacer cumplir los protocolos, y en el caso de haber más de una disciplina, deberá proveer un responsable de cada una. Este protocolo abarca motocross, enduro, velocidad, rally raid, disciplinas de motociclismo (incluye cuatriciclos). Usar tapaboca durante los preparativos previos y posteriores a la práctica. Se debe salir de forma individual. El traslado hasta el lugar de práctica deberá ser en vehículos particulares con dos personas como máximo por vehículo, usando tapaboca. Se debe respetar los circuitos autorizados y presentados. Se informarán los circuitos cerrados. No se puede compartir recipiente de agua, ni comidas. Una vez finalizada la práctica, no se autoriza ningún tipo de reunión, debiendo finalizar la práctica y volver al domicilio donde se realiza la higiene personal y de los elementos utilizados. Se deben higienizar la motocicleta y la indumentaria una vez finalizada la actividad en su domicilio. Cada motociclista es responsable de sus actos, y ante la violación de cualquier norma o protocolo será sancionado con lo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la Nación

Son las medidas a respetar como también en el trazado solo puede haber 10 pilotos y cada uno con su acompañante y siempre manteniendo el distanciamiento. Facundo Massini, uno de los encargados del Motocross, habló con Ovación y dijo: “Tratamos de tener 10 pilotos con un acompañante y con el distanciamiento. También hacemos respetar el tema del barbijo y le pedimos que traigan alcohol en gel. Los días que estamos abriendo son los miércoles y sábados. Los domingos son alternativos según la cantidad de personas anotadas. El domingo pasado dimos una clínica de manejo gratuita con Marcelo Brutos, que fue el encargado del Enduro y Juan Jozami para el Cross”.

“Los circuitos están de la mejor manera. El de Enduro tiene una duración para el que lo conoce de 10 minutos y para el que no 15 minutos o más. Es uno de los mejores trazados de la zona, porque tenemos todos los suelos, porque pasamos por arroyos, tierra y otras alternativas. También tenemos un cross que está en proceso de terminación; nos faltan algunos detalles para terminar. Los trazados son para entrenar, nosotros tenemos pensado hacer una fecha de Enduro pero aún no se puede”, aseveró Facundo. “Este trazado arrancamos a realizarlo a fines de junio y nació porque no teníamos dónde entrenar por la pandemia y nos pusimos a trabajar en este proyecto que ya teníamos pensado con unos amigos. Aprovechamos la pandemia para trabajarlo y ya estamos entrenando. Cuando pase lo del Covid-19 vamos a organizar algo grande con alguna fecha para inaugurarlo”, aseveró Facundo Massini tras los entrenamientos de ayer en el nuevo predio.