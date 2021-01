En su primer torneo, Nadia Podoroska perdió en el debut

El torneo de Abu Dabi, que se disputa sobre superficie rápida al aire libre en la semana de apertura de la temporada 2021 del tenis, reparte 565.000 dólares en premios.

"Fue un partido complicado, no pude entrar nunca en el partido, me noté poco paciente, creo que es un llamado de atención para seguir trabajando (...) La táctica estaba bien planteada, cuando lograba hacerlo me daba resultados. El mayor error estuvo en no poder sostenerlo. No me sentí competitiva dentro de la cancha y es muy difícil ganar si esa condición no está", fue el primer análisis que hizo Podoroska. Cometió siete doble faltas, logró el 58,7% de primeros servicios, ganó apenas el 48,6% de puntos con el primer saque y el 28% con el segundo. La europea de 24 años, que se había impuesto en el único enfrentamiento entre ambas (en Burnie 2019), le quebró el saque a la mejor tenista sudamericana en seis oportunidades.

"Las condiciones eran rápidas y hubo un poco de viento al final, pero no creo que haya influido en el partido. No me sentí ordenada ni paciente. Sara es una gran luchadora y tiene mérito. Para mí es positivo el hecho de estar acá, entrenado y estar en este nivel. No estoy contenta con mi manera de jugar, ni con mi actitud, pero es el primer partido del año y esto recién empieza", explicó Podoroska. La argentina continuará en el torneo de Emiratos Árabes Unidos, pero en dobles, donde precisamente tendrá de compañera a Sorribes Tormo.