En Sportivo Urquiza quieren seguir haciendo historia

En el mediocampo, tiene a Kevin Garay quién charló con Ovación luego del entrenamiento y contó cuales son sus expectativas en el club que es como su casa. “Estamos bien para afrontar la competencia y tratar de ser protagonista en los dos torneos”, comentó.

Luego habló de su rendimiento: “Estoy ansioso al igual que mis compañeros para salir a la cancha. Uno entrena día a día para mejorar y seguir siendo parte de un plantel que ilusiona. Como jugador de Sportivo Urquiza me siento feliz y sé que todavía me queda mucho por dar y aprender junto a mis compañeros”.

Kevin Garay.jpg "Sportivo Urquiza es mi casa" describió Kevin Garay UNO / Juan Manuel Hernández

Sportivo Urquiza es uno de los clubes más populares de la ciudad y Garay habló de lo que le transmite ir al club: “El club me brinda muchas satisfacción y diversión. Es mi casa y estoy muy contento por todos los chicos. Acá estamos para los que necesitan una mano. Los que llegan al club no se quiere ir”.

El mediocampista trabaja junto a los referentes y a sus nuevos compañeros, todos tiran para el mismo lado y sabiendo que la vara está muy alta en la entidad. “Acá hay un gran grupo y con muchos somos amigos. Lo que se sumaron se adaptaron rápido al proceso y lo que no se pierde en este club es la esencia como persona”.

En cuanto a los refuerzo contó: “Es difícil llegar a Sportivo y a mí me costó tras mi paso por Patronato y pisar este club te da muchas sensaciones. Que muchos hayan llegado para defender estos colores, la gente sabe que es un club humilde pero en los deportivo muy glorioso”.

La V Azulada tiene la vara alta en cuanto a su protagonismo dentro del fútbol local y nacional. Desde 2015 , el elenco de La Floresta siempre llegó hasta las instancia finales con dos campeonatos y dos subcampeonatos, sumado el segundo puesto en el Federal C en aquella recordada final.

“Nos hemos acostumbrados a jugar finales y eso es importante para todos. Sabemos que tenemos la vara alta pero no debemos aflojar, tenemos que seguir trabajando para volver a jugar otra final. En mente tenemos volver a jugar por otra estrella y ese es el objetivo que tenemos como plantel. Cada uno sabe lo que puede dar y los técnicos nos exprimen al máximo de nuestro potencial para seguir haciendo historia en un club tan importante para una gran zona de Paraná”.

El plantel cuenta con varos referentes y Garay contó como se siente cuando sus compañeros los catalogan como tal: “Ellos son los que a diario me hacen sentir un referente, yo sin sus aportes no sería nada. El día a día es bueno, saber y conocer la realidad de cada uno. No solamente dentro de la cancha, este grupo es humano y se solidariza con cada uno de los que forman parte del plantel”.