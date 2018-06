En Sionista están recuperando terreno

Sionista recuperó su lugar en la A1 del Torneo Dos Orillas. El Centro obtuvo con mucha celeridad los resultados de un proceso que comenzó a fines de 2017. El primer paso fue repatriar a Alejandro Trevesse. Carucha, que se retiró como jugador en 2014 tras haber celebrado el último título local de la entidad de calle Carbó, retornó a su casa tras su reciente paso por Talleres.

Trevesse planificó un proyecto adonde apuntaba a realizar un trabajo de base en el primer semestre del 2018 buscando resultados en la segunda mitad del año. El éxito llegó más rápido de lo planeado. El CJS obtuvo el ascenso al primer nivel del certamen que reúne elencos de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) y la Asociación Santafesino. Ahora aspira a retornar en la elite de la APB.

"Agarré al equipo que competía en el Dos Orillas descendido. Primero tratamos de armar un equipo. Para eso hablamos durante todo diciembre con muchísimos jugadores hasta que pudimos encarar a algunos que quisieron venir a Sionista, sumado a algunos chicos del club que tienen muchas condiciones y son pretendidos por otro clubes. Estructuramos eso y ascendimos junto a Paracao para jugar el 2019 en la A 1", repasó Trevesse, en diálogo con Ovación.

Sionista,que había sido protagonista durante 20 años en el ámbito local, se encontraba en un lugar inesperado. "Tocamos fondo, pero sin caer bajo en inferiores donde estaba bien armado", describió Trevesse. "Restructuramos el trabajo en Primera División, U19 y mejoramos la estructura. Le mostramos a la gente de afuera que el club tiene ganas de estar abierto, que pueden venir y confiar. Al no tener más la estructura de Liga, que era un llamador, muchos optaban por no venir ", subrayó.

Para conformar el plantel tuvieron que afrontar un trabajo intensivo. "Hicimos un campus para generar un boom a principio de enero para que la gente vaya gratis, que es algo raro que exista. Fui llamando jugador por jugador que tenía en vista. Algunos me dijeron que no porque son rentados y los que me dijeron que si algunos me acercaron amigos de ellos que jugaban en otro club que querían cambiar de aire. Así armamos la plantilla con 16, 18 jugadores para que nunca tengamos un entrenamiento con menos de 10", explicó.

Carucha aseveró se apuntó a realizar un trabajo de base en el Dos Orillas pensando en el futuro. "Nuestra premisa era a largo plazo", confesó. "Que el primer torneo se conozca el plantel, mi estilo de trabajo era diferente al que conocían los chicos, de entrenar todos los días, de entrenar domingo por medio, de estar como un equipo profesional sin la estructura de un equipo profesional y sin ser jugadores pagos. Demostramos que había ganas e intenciones de hacer algo. Que se conozcan y apuntar el ascenso al segundo torneo. Se dio ahora gracias al esfuerzo de los jugadores y mis compañeros de cuerpo técnico. También le agradezco a mi viejo, José Luis Puma Trevesse, que me guía desde el cielo", agradeció.

Lo obtenido los motiva a seguir creciendo. "Ahora tenemos que reafirmarlo, mejorar lo que se hizo. Que se vea que Sionista trabaja, que tiene ganas e intenciones de hacer las cosas bien".

En el segundo semestre del año Sionista competirá en el Torneo A2 de la APB. El deseo es ingresar en el nivel superior. Lo hará ilusionado por lo realizado en este proceso. "El Dos Orillas es muy fuerte porque hay muchos viajes y fuertes localías. El básquet en Santa Fe es fuerte, la gran mayoría de equipos de A2 son rentados, te encontrás con estructuras fuertes, con mucho público. Cuando fuimos a Coronda nos encontramos con 400 personas en la cancha y pensaba que venía el Sionista de la Liga. La idea es reafirmar lo que hicimos en el Dos Orillas y tratar de estar entre los cuatro primeros en el segundo torneo", se ilusionó.









Se juega el segundo punto





Sionista recibirá esta noche a Paracao en el segundo punto de la final de la Copa de Plata del Torneo Dos Orillas. El encuentro se desarrollará desde las 21.30 en el estadio Moisés Flesler. El primer juego quedó en manos del elenco del sur de la capital entrerriana,que se impuso por 65 a 49. Si Sionista iguala la serie la Copa de Plata se definirá en tercer juego. El mismo se desarrollará el domingo por la noche en cancha de Paracao. Hoy también jugarán, por las semifinales de la Copa de Oro, Colón de Santa Fe-Alma Juniors de Esperanza. El ganador jugará la final ante Gimnasia.