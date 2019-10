En Rosario del Tala nació el primer equipo

Lacrosse es un deporte poco conocido por estos lados. Pero la provincia de Entre Ríos cuenta con un solo equipo por primera vez en la historia; se trata de Los Dorados Del Tala Lacrosse del Club CS Santa Bárbara de la ciudad de Rosario del Tala. Desde 2017 este equipo viene formando parte de las competencias nacionales y lo viene realizando muy bien. Cuentan con dos planteles en ambas ramas del deporte.

Los Dorados Del Tala Lacrosse del Club CS Santa Bárbara estuvo participando de un torneo la provincia de Chubut, más precisamente en la localidad de Trelew. El mismo llevó el nombre de Fin del Mundo. La entidad entrerriana presentó equipos masculinos y femeninos. Los varones terminaron en quinta posición y las chicas en tercer lugar. La delegación ganó el Premio Fair Play por la buena conducta tanto dentro como fuera de la cancha.

Además dos jugadores del equipo masculino fueron seleccionados en el equipo All Star del torneo. Ellos fueron el arquero Claudio Stettler y el atacante Ubaldo Truffa.

En cuanto al deporte poco difundido, se puede decir que el Lacrosse es un juego rápido entre dos equipos de 10 jugadores cada uno que usan un palo con una red en la parte superior (denominados palos o sticks en inglés) para pasar y recibir una pelota de goma con el objetivo de meter goles embocando la pelota en la red del equipo contrario.

En su versión moderna, el lacrosse se juega con tres delanteros, tres mediocampistas, tres defensores y un portero. La superficie de la cancha puede ser césped natural o sintético. Los hombres usan cascos para mantener la integridad corporal, que es parte fundamental del juego. Las mujeres usan máscaras, menos protectoras que los cascos masculinos debido a que no están permitidos los encuentros físicos bruscos entre jugadoras. Este deporte es muy popular en la costa este de Estados Unidos entre universidades e institutos de Secundaria. Y en Entre Ríos se practica de la mejor manera en la ciudad de Rosario del Tala.

El entrenador y jugador del equipo Los Dorados, Ubaldo Truffa, charló con Ovación y habló de los comienzos de la disciplina y la actualidad.

“Este deporte no existía en la provincia de Entre Ríos y hacía mucho que lo miraba y me interesaba. Me puse en contacto con la gente de la Asociación Argentina Lacrosse, que tiene sede en Buenos Aires. Vi una publicación en Facebook que buscaban profesores para que crezca; soy profesor de Inglés en dos escuelas en Rosario del Tala y me dije esta es la oportunidad y me puse en contacto”, comentó.

Luego agregó: “En agosto de 2017 me pidieron que fuera a Buenos Aires porque me iban a entregar material y desde el sábado 3 de septiembre de 2019 arrancamos con la primera clase de lacrosse en Rosario del Tala. Fueron seis, pocos y con un humilde comienzo pero despacio con varones y mujeres. Al poco tiempo ya éramos más de 20. Ese mismo año vinieron de la Asociación Argentina a dar una clínica a Tala para aprender del deporte. También yo me fui capacitando y mejorando en cada momento. Así fue como nació todo”.

“El lacrosse es un deporte de origen americano. Tiene más de 900 años de historia. Lo jugaban los antiguos pueblos originarios del norte de América. Más que nada de Canadá y una parte de los Estados Unidos. Con la llegada de los europeos le cambiaron el nombre y lo adaptaron. En la época de los pueblos originarios se jugaban en canchas inmensas. Los europeos lo achicaron; lo hicieron de 10 contra 10 con un claro reglamento”, aseveró.

Luego añadió: “El deporte cuenta con mundiales. El año pasado la Selección Argentina jugó el torneo de varones en Israel y quedó en el puesto 27 entre 48 equipos participantes. No hubo jugadores entrerrianos. El mes que viene arrancan las eliminatorias al Mundial Femenino y una jugadora de Tala está convocada; se trata de Macarena Nores y va ir a Estados Unidos a jugar la clasificación el mes que viene”.

En cuanto al equipo y sus presencias a nivel nacional, dijo: “El año pasado jugamos en Daireaux, provincia de Buenos Aires, un Torneo Nacional y también en Tortuguita otro nacional. En uno terminamos terceros y en otro cuartos. También en 2018 organizamos el primer torneo en Rosario del Tala, salimos cuartos. Este año jugamos en Pilar un Regional; y volvimos a organizar en Tala otro torneo. Finalmente participamos en un torneo en Chubut y que por primera vez llevamos una delegación importante luego de un esfuerzo de todos; se vendieron rifas y pollos para poder viajar”.