En Patronato están movilizados por el convencimiento 

En Patronato están identificados con la idea de juego que lleva adelante el elenco de barrio Villa Sarmiento bajo la conducción técnica de Gustavo Álvarez. Los protagonistas lo recalcan convencidos. Lo destacan aquellos que se sumaron en este proceso en calidad de incorporaciones como quienes vienen desde la temporada pasada. Bruno Urribarri fue quien también resaltó el ADN del Santo. Expresó confianza ciega al momento de hablar sobre la filosofía futbolística. “La idea ya no es de Gustavo (Álvarez), sino que es de todos”, resaltó el marcador de punta izquierdo, en conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom.

“Me ha tocado estar en pocos planteles donde nadie discuta el cómo vamos a realizar este trabajo o de la manera que vamos jugar. Estamos cien por ciento convencido. Obviamente que para eso hace falta mucho coraje, mucha actitud, ya sea para salir jugando, intentar el juego asociado que pretendemos todos. Trataremos de llevarla adelante con el mayor convencimiento, la mejorar energía y sabiendo que queremos hacer algo que nunca se hizo, con buen juego. Ojalá que los buenos resultados lleguen para generar confianza y que la gente, que es importante y no podrá estar en la tribuna, vea en la cancha a un equipo que los identifique. Eso sería lo mejor que nos puede pasar a todos”, amplió.

Bruno Urribarri Patronato.jpg Urribarri inicia su cuarta temporada en Patronato Gentileza Prensa Patronato

La seguridad que le transmite este ciclo lo lleva al defensor en proyectar en grande en el torneo que se avecina. “Vamos por todo. Desde defender una idea, convencernos y demostrar que estamos convencidos con hecho y no con palabras de cómo queremos jugar, ser protagonistas y sabiendo que una cosa llevará a la otra. Todavía no tenemos un calendario, un inicio de torneo que diga comienza tal fecha, comenzamos con tal rival, es así el torneo que se va a jugar. Ese objetivo es difícil plantearlo y ponerlo como la zanahoria a seguir. La idea, el convencimiento, el cómo, el protagonismo, son cuestiones que nos estamos haciendo cargo. Ojalá se comience a ver en los amistosos que estamos armando para convencernos, convencer y, una vez que esté el torneo armado, decir “vamos por la Copa, para por lo que sea”, pero desde el protagonismo. Esa será nuestra arma más importante”, aseveró.

El trabajo diario es la principal fuente que alimenta la fe de Bruno. “El convencimiento parte desde que uno cree y tiene que ver cómo lo logramos. Ahí es donde vienen las herramientas y los trabajos que realizamos en el día a día. ¿Cómo no creer y no subirse a ese tren sabiendo que las armas la tenemos arriba de la mesa?. Después es todo mental, es decir “dale, vamos, busquémoslo”.

Luego agregó: “Enfrentaremos a equipos con más jerarquía en el nombre por nombre, pero es cuestión de dejar todo de lado y aferrarnos a eso. El convencimiento será la fuerza motora de este grupo y es lo que queremos”, se entusiasmó.

Por último, reconoció que la quita de descenso brindará tranquilidad a la hora de salir a la cancha, aunque apuntó a saber convivir con la presión. “Está bien que en el torneo que viene no haya descenso porque estamos todavía transitando por la pandemia que puso de cara a todas las actividades. Vislumbro que habrá descenso el año siguiente, pero esa presión de jugar por el descenso, con el temor y nerviosismo que genera, no estará en este tiempo, pero si llega a estar será cuestión de saber convivir con eso y llevarlo adelante de la mejor manera. Es importante que nosotros, como equipo que hemos peleado abajo, no estemos en esa zona. Y si nos toca estar deberemos asumir esa presión de forma positiva para desplegar nuestro juego sin importar que lugar en la tabla ocupamos y más si hablamos de una tabla de promedio, que data de tres años hacia atrás. Debemos enfocarnos en el presente y en esa idea de ir a buscar y ser protagonistas”, concluyó.