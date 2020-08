En Patronato están emocionados por regresar a escena  

El patín artístico recibió la habilitación por parte de las autoridades y en el Club Atlético Patronato, por ejemplo, ya regresaron a los entrenamientos con sus debidos protocolos. El trabajo en Zoom quedó en el pasado y el reencuentro con la pista fue maravilloso para todos.

Tomás Parkinson, presidente de la subcomisión de patín del club, comentó a Ovación: “Imaginate que cambiar el escenario del Zoom, en el garaje o fondo de la casa, a la pista, es un cambio extraordinario. Es una felicidadpara los deportistas y los profesores que estaban sin trabajar hace cuatro meses. La verdad que la habilitación de esta disciplina nos vino de diez para felicidad de todos, los deportistas, entrenadores y los padres”, contó, y continuó con su relato: “Ojalá que no se corte. Nosotros estamos extremando todas las medidas de prevención con respecto al Covid. Esto tiene mucho espíritu amateur, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Antes de comenzar estuvieron los padres trabajando y desinfectando la pista y a eso lo tenemos que hacer cada tanto. Es mucho el esfuerzo, pero muy solidario todo. Estoy emocionado y muy contento”.

Patín Patronato.JPG Gerardo David, entrenador del Club Patronato, y Tomàs Parkinson, de la subcomisión de Patín UNO / Diego Arias

Por su parte Gerardo David, uno de los entrenadores de la plantilla Rojinegra, también mostró su felicidad por el regreso. “Imaginate estar cuatro mesesparados, es una cosa de locos, y lo difícil que es en este deporte hacer el entrenamiento por Zoom. Yo le comentaba a los padres y a Tomás como presidente que el trabajo igualmente sirvió y mucho porque hoy veo después de cuatro meses que las chicas no han perdido tanto”, dijo, y agregó: “Te digo más, hay cosas que mejoraron haciendo el trabajo en seco. La verdad que felices. Ahora esperamos como dice Tomás no volver para atrás. Estamos cuidándonos con todo y no tenemos más de 10 chicos en la pista, cada uno con su distancia, al igual que yo. No puedo tocarlos que eso es medio extraño porque hay que marcar cosas en el eje o en las piernas. Hay que cuidarse y lo hacemos para no volver atrás”.

Respecto de las competencias por el momento no hay nada certero, sólo especulaciones y no mucho más. “La idea es hacer algo, pero hay que ver cómo va todo esto. Yo lo comentaba, también hay que ver si los padres se animan a mandar a los chicos a un torneo. Los torneos no deben tener público. El patinador entra por una puerta y los jueces están del otro lado. Me parece que es un sistema raro, pero nos vamos a tener que adaptar. Yo a los chicos les digo que seamos conscientes de que perdimos un año de entrenamiento, entonces no vamos a ir a un torneo si no estamos bien preparados. Yo tengo amigos por todo el páis y en principio iban a hacer torneos y ahora están en la fase 1 de vuelta, entonces no quiero tampoco entusiasmar a los chicos”.

Patín Patronato.JPG UNO / Diego Arias

Por último Tomás se refirió a la fiesta que tiene el patín en Patronato y que este año no será posible. “Nosotros siempre a fin de año terminamos y cerramos el año con un show, que es el espectáculo más grande de toda la provincia. El de Patronato es el más concurrido con más de mil personas adentro y 120 patinadoras en pista y eso no lo vamos a tener este año. Ya lo perdimos, pero acá lo importante es haber vuelto de nuevo a la pista, a la práctica de los que nos gusta y volver al club, a la pertenencia y a la felicidad de poder tener vida social”.

Así se entrena en el Rojinegro

Los martes y jueves lo hacen las patinadoras de competencia a partir de las 13 hasta la 19 y están a cargo de los profesores Gerardo David, Carla Ramírez y Gastón Benavídez. Se practica en grupos de no más de 10 patinadoras por turno en patín y en la parte física debido al protocolo. En tanto que los miércoles y viernes lo hacen las patinadoras de Iniciales y Precompetición de 14 a 17 a cargo de las profesoras Marcela Giménez y Milagros Bigot.