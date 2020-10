En Paraná los chicos disfrutan de la vuelta al diamante

Arrancaron con muchas ganas de estar nuevamente en una cancha con algunos de sus amigos y volver a tocar un bate y un guante. Fueron siete meses largos de no poder estar entrenando y tampoco ver a sus compañeros de equipo. Lo toman con gran alegría y esperan seguir las prácticas a la espera de la vuelta de los partidos oficiales. Para eso tendrán que seguir esperando un tiempo.

Uno de los entrenadores principales, Daniel Gómez, habló con Ovación sobre la vuelta de los chicos a los entrenamientos. “Gracias a Dios no aprobado la parte deportiva para poder entrenar. Por suerte podemos practicar con numero de jugadores reducido. Fueron siete meses sin poder estar en una cancha; y para nosotros, que es todo en un año escolar de marzo a diciembre, prácticamente no se va a poder competir en 2020. Quizás algún partido amistoso. Todos los torneos programados no se van a jugar ninguno”, dijo el formador del CAE en sóftbol.

Softbol.jpg UNO / Diego Árias

“Vamos entrenando separados en turnos y nos rotamos en los días. Por ahora están los miércoles y viernes. La idea es sumar un día más”, agregó.

“Por suerte hubo pocas deserciones en los equipos es real. Pensé que iban ser más; hay que incentivar para que vuelvan a la actividad. Nosotros contamos en todas las categorías un total de 150 jugadores con la Primera División y el Lanzamiento Lento. Cada división entrena con sus horarios y divididos”, argumentó Gómez.

Sobre las medidas sanitarias dijo: “Se arranca la actividad física y evitamos que no compartan los mismos elementos. Terminan de realizar la actividad y se limpian los elementos y sus manos con alcohol en gel. Así en todos los entrenamientos”.

De esta manera los chicos asisten nuevamente para entrenar el deporte que aman y lo hacen de

manera ordenada y con mucha alegría.

El protocolo, que es igual en todos los equipos del país de sóftbol, es muy claro en sus lineamientos,

dice que el deporte se practica en una superficie de aproximadamente 10 mil metros cuadrados y se desarrolla al aire libre.

No es un deporte de contacto y no hay público presente ni aglomeración de personas, salvo las que se encuentran en cancha. Los jugadores deberán, antes de salir hacia el club, lavarse muy bien las manos con agua y jabón. Además, colocarse alcohol y transportarlo en el bolso. Llevar su propia botella de agua y toalla (son elementos personales). Cambiarse con la ropa que practicará y/o jugará. Todos los elementos deportivos propios deben ser desinfectados.

Durante el traslado a la cancha deberán utilizar tapaboca. Conservarlo hasta llegar al lugar de la práctica deportiva. Dirigirse directamente hacia la cancha, sin entrar en contacto con ninguna persona, en caso de hacerlo, mantener el distanciamiento social de dos metros.

TAMBIÉN ESTÁN ACTIVOS.

El resto de los equipos de sóftbol en la ciudad de Paraná se encuentran entrenando desde la semana pasada en todas la canchas que cuenta la capital entrerriana y también Colonia Avellaneda y

Oro Verde. Los clubes se mostraron muy conformes con poder volver y también son cuidadosos en todo momento con las medidas sanitarias solicitadas. El sóftbol en general festeja esta vuelta

y esperan seguir por el mismo camino y de forma responsable ante todo.