En Paraná inició la cuenta regresiva para la fiesta popular

El crecimiento del evento impulsó a los organizados a desdoblar la actividad. En este sentido la competencia tendrá un segundo fin de semana de cartelera. El mismo se llevará adelante, del 10 al 13 de noviembre. En esa ocasión participarán los equipos nucleados en la categoría Seniors (mayores de 35 años) y Maxi (mayores de 42 años).

Las delegaciones arribarán a la ciudad este jueves, jornada en el que se efectuarán las acreditaciones. Al día siguiente el balón transitarán en las impecables cancha del complejo deportivo ubicado en el ingreso a la localidad de San Benito.

“Volvemos a Paraná después de cinco años. La última vez que se disputó en la ciudad fue en 2017. En ese entonces se realizó en homenaje a Oscar Chapino, quien fue el fundador e ideólogo de este torneo”, rememoró Alejandro Comas, presidente de la AAVT, en diálogo con Ovación.

Comas agradeció el respaldo estatal de las autoridades estatales para el desarrollo de la competencia. “Hemos sido reconocidos por parte del Gobierno de Salta y la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Esto indica que la organización es sería y no se trata de un torneos donde se tira la pelota en la cancha y los jugadores salen a ganar. Esta competencia es en beneficio del turismo. Este fin de semana generará un ingreso económico de 90 millones de pesos”, profundizó.

La organización del certamen es la marca registrada del evento. En este sentido, Darío Weglin, tesorero del organismo, indicó que los participantes solamente tendrán que orientar la atención en realizar el mejor papel deportivo.

“Trabajamos durante todo el año en la organización de la logística relacionada a hotelería y gastronomía. Creció tanto la demanda que, si no dividimos la actividad en dos fines de semana, no podríamos garantizar las comodidades necesarias. Se trata de trabajar, de darle una forma a la organización. El futbolista que participará del torneo sabe que vendrá a un buen hotel, tendrá gastronomía todas las noches. Lo único que tiene que hacer es preocuparse por jugar al fútbol y disfrutar por el servicio que le brindamos”, puntualizó.

Siguiendo esta línea, Carlos Acosta, directivo de Villa María, Córdoba, y vocal de la AAVT, calificó “cinco estrella” a este torneo. “Es una competencia muy bien organizada, con horarios establecidos. Los equipos salen a la cancha sabiendo que no hay favoritismo con ninguno. Ningún directivo indica quien tiene que ganar. Los equipos finalizan conformes. Hay delegaciones que no pueden integrarse por no hay cupos disponibles. Eso deja en claro que la organización marcha muy bien. Es un torneo cinco estrellas”.

El torneo es un importante espacio deportivo de camaradería, pero como toda competencia, los protagonistas apuntan a ganar. Asimismo, cada participante se retirará del predio con un presente. “Todos se llevarán un premio”, aseveró Weglin.

“Anteriormente entregábamos un trofeo a cada delegación, pero la copa iba a para en la cada de alguien y no la podían disfrutar todos. Desde hace dos años optamos por entregar una medalla de buena calidad a todos los futbolistas. A su vez se premia al campeón, al subcampeón, al jugador destacado de cada final. Por otro lado, el premio más importante es la Copa Fair Play, que será destinada al mejor comportamiento tanto dentro como fuera de la cancha”, concluyó Weglin.