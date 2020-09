En Oro Verde afinan la puntería con protocolos claros 

Tiro con arco.jpg El predio se encuentra en Oro Verde UNO / Juan Ignacio Pereira

El presidente de tiro con arco Paraná, Flavio Arribillaga, habló con Ovación de cómo vienen trabajando en la entidad y los cuidados que llevan adelante durante la práctica del deporte.

“Presentamos hace unos meses los protocolos basados en la entidades internacionales y nacionales. Y armamos un protocolo consensuado y basado en muchos que ya estaban aplicados; con recomendaciones de los COES provinciales y municipales. Se ha ido adaptando como todo porque es muy dinámico. Sobre todo la cantidad de participantes por entrenamiento y lugares habilitados dentro del predio”, dijo.

Luego comentó: “Se dispuso un campo de tiro de 15 contenciones. Cuatro contenciones a 70 metros; dos a 60, cinco a 50 y así a distintas distancias; y en total son 15. Cada una de centro a centro separada por dos metros. Se dispuso todo el campo marcado para que los arqueros no tengan contacto uno con otro. Son andariveles”.

“En principio el protocolo nos habilitó cuatro arqueros por turno, para eso hicimos cuatro turnos durante la jornada. El registro de asistencia es on line y los socios se inscriben en turnos vía web. Fuimos la segunda tanda de deportes que han habilitado. Hoy en día luego de un nuevo arranque se nos autorizó a 10 personas por turno y siempre tiene que ser así en cada línea de turno”, aseveró el dirigente de la entidad que funciona en el club Banco Nación de Oro Verde desde hace un tiempo.

Luego agregó: “Como medida de seguridad no habilitamos la zona de los quinchos y parrilla. Todo lo que es lugares comunes. El protocolo indica que cada arquero arme sus equipos en su vehículo, que tiene que ser propio. Y llevar sus elementos; un ejemplo es si quieren tener un sillón tiene que llevar el propio y no pueden compartir nada de ese tipo de cosas. Se usa barbijo cuando no estén tirando y por seguridad cuando tiran se lo sacan porque es incómodo y se pueden enganchar. Luego se lo pueden colocar para poder buscar sus flechas.

“Todo se viene realizando muy bien. La gente está cumpliendo y están volviendo de a poco. Porque algunos estaban con miedo y están regresando. En las dos habilitaciones el municipio de Oro Verde fue a controlar que se cumpla con el protocolo y que los arqueros o socios se cuiden con las medidas sanitarias. Tenemos un contacto fluido con el municipio que siempre nos está ayudando con algo”, enfatizó.

En cuanto a lo deportivo el presidente manifestó: “Se ha suspendido todo el calendario 2020 porque ya no queda margen para la preparación de torneos nacionales. Fue un año prácticamente nulo. Tuvimos un par nada más en 2020. Hemos tenido reuniones por Zoom y también festejamos en julio el aniversario del club”. De esta manera el deporte se viene realizando en la región y con las medidas sanitarias solicitadas. Ayer por la tarde entrenaron con los turnos dados de manera virtual y respetando todos los protocolos pedidos por el COES.