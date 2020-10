En la LPF siguen trabajando a la espera del OK

Desde el ente regulador, encabezado por Alejandro Schenider, tienen todo cocinado para que la pelota vuelva rodar, desde sponsor hasta la forma de como se verán los partidos, tras la ausencia de público en los estadios. La mesa directiva confirmó cuatro escenario para la competencia y serían; Atlético Paraná, Don Bosco, Atlético Neuquén y Belgrano.

Los estadios elegidos son los mejores que tiene la LPF en cuanto a comodidad, seguridad y campo de juego pero si bien las ganas y necesidad de que vuelva a rodar la pelota está en calle Córdoba 53, aún no está el visto bueno de las autoridades.

Dentro de la provincia de Entre Ríos aún no está habilitada la competencia deportiva y el panorama no es alentador en cuanto a la pandemia con varios días donde los casos positivos superaron los 350. Ministerio, es una de las entidades que entendió el momento que atraviesa el país y no va a exponer a sus jugadores en los últimos meses de la temporada 2020. Otro clubes, con distintos protocolos, volvieron a las actividades con todas las divisionales.

LPF Belgrano.jpg Los arqueros de Belgrano se preparan para el Mundialito de la LPF

En la última reunión donde estuvieron presentes dirigentes de las siguientes entidades: Arenas FC, Atlético Paraná, A.C. Boca Paraná, A.C. River Paraná, Argentino Juniors, Belgrano, Camioneros, Ciclón del Sur, Don Bosco, Instituto, Mariano Moreno, Ministerio, Neuquen, Oro Verde, Palermo, San Benito, Sportivo Urquiza y Universitario. Estuvieron ausentes una vez más los directivos de Ángeles Negros y Almirante Brown. A eso sumarle la no participación de la reunión virtual de dirigentes de Peñarol, Apren, Patronato y Off Side.

En la reunión se remarcó que todo sigue en pie en cuanto a la competencia oficial de Primera División masculina y los clubes tendrán tiempo hasta el 20 para confirmar su presencia y además la comisión directiva habló de las demás divisionales sumado el femenino y explicó que sin animo de ofender se definió realizar este torneo por los años de competencia que tiene y como prueba piloto ara la temporada 2021.

Por otra parte, los presidentes de los clubes felicitaron a la mesa directiva de la LPF y al encargado del Área de Infraestructura, Rodolfo Emery, por la ayuda brindada a las instituciones con el plan de “Mejoramiento de Campo de Juego”, donde ya comenzaron las obras en algunos clubes y se tiene pensado alcanzar a los demás.

“Agradecemos a todos por la participación en las reuniones y por el interés mutuo en tratar de hacer un mejor fútbol”, cerró el comunicado que emitió la LPF luego de la reunión.