En la LPF de a poco van volviendo 

Qué felicidad la de volver!!! ⚽ Hoy retomamos los entrenamientos con Primera #arenasfc⚽ y la categoría de Infantojuveniles. Increíble verlas después de tantos meses y deseamos que la vuelta sea simplemente de mucha alegría compartida y objetivos claros para nuestro Club. Con el debido protocolo comenzamos a andar de nuevo. Gracias a todos los que confían y apoyan el Club y sus metas. Sigamos juntas/os por más y mejor fútbol femenino. #quelocurafueenamorarmedetiarenas #quelindoesserdearenasfc #estoesfutbolmamita #estoesarenasmamita #familiaarenasfc