En La Bombonera un niño cayó desde la tribuna

El incidente ocurrió en el entretiempo del partido que Boca le ganó a River por 1-0. El menor cayó desde una de las bandejas medias hacia la zona de los accesos al estadio y fue trasladado de urgencia por los servicios de salud del club hacia el hospital pediátrico Juan Garrahan, ubicado en Parque Patricios.

El niño de 8 años que se precipitó desde una altura de aproximadamente tres metros, permanece internado en el mencionado centro de salud, en grave estado. Presenta politraumatismos y está neurológicamente estable, es decir que no tiene afectación cerebral, algo importante después de una caída de esta envergadura.

En las redes sociales, algunos hinchas de Boca hicieron referencia al incidente. Algunos contaron que escucharon el ruido del impacto y que vieron como otros se acercaron a ver qué había pasado. Otros, en tanto, describieron que en los minutos previos habían visto al niño muy cerca del borde de la tribuna.

Simón cayó tres metros, desde la popular media norte, la segunda bandeja que da a Casa Amarilla. De forma inmediata fue atendido por la empresa de salud que está a cargo en el club y trasladado al hospital Garrahan.

Vale decir que no hubo comunicación con el SAME ya que el traslado fue por una de las ambulancias del club. La situación habría ocurrido en el entretiempo del Superclásico. Lo que nadie logra explicar es por qué este gravísimo hecho no fue anunciado ni por la policía, ni la seguridad, ni siquiera por el club.

A casi 24 horas del accidente, está en terapia, respira por sus propios medios, estable y lúcido.