En Estudiantes hay una rara mezcla de tristeza con orgullo

Álvaro Ferreyra

“La verdad, aunque parezca raro, estoy con mucho orgullo y tengo alegría por este club, por esta gente que nos alentó un montón hasta el último momento. Con mis compañeros dejamos muchísimas cosas de lado, nos sirvió mucho y ojalá estemos todos unidos en este club que es muy grande. Yo me doy cuenta que hicimos historia, aunque ahora es difícil, pero viendo esta imagen no me queda ninguna duda que marcamos algo”.

Agustín Bustos

“La única parte linda que tuvo el partido es cuando te saluda tu gente porque la verdad estuvimos muy cerca y se nos fue de las manos. Es duro. Ahora queda tiempo, debemos cerrar la herida y seguir trabajando. Creo que dominamos gran pare del partido, pero no pudimos hacer puntos. GER nos marcó bien, nos tenía bien estudiado y además hubo errores. Nos quedó el último tramo, pero no llegamos. Ahora no nos damos cuenta, pero sí sabemos que esto es importante porque la gente volvió a club y llegamos a una final que no es poco. Ahora tengo una amargura que no te la puedo explicar con palabras”.

Camilo Martínez Aquino

“Creo que fue un partido duro donde nosotros dimos todo hasta lo que no teníamos. Somos un grupo de amigos y estamos bien. Venimos trabajando para esto. Es la primera vez que llegamos y tenemos cosas por mejorar. Vamos a hacer todo para seguir llegando a instancias finales porque lo merecemos nosotros y por todo lo que esto conlleva más que nada por el grupo, por los chicos que no están acá como David, Lolo, por un montón, por Tuco, por Panchito Florián, por todos. Hay que seguir. El rugby da revancha se gana y se pierde. Caigo, pero el sabor es amargo porque la verdad es que queríamos más. Ahora hay que apretar los dientes y seguir. Siento que regalamos un ratito del partido, es como que arrancamos a lo último. Igualmente hay que seguir entrenando porque no hay otra. El lunes hay que ir al club como toda la semana. Tenemos que estar entre nosotros”.

Lisandro Uranga

“Ahora tengo mucha tristeza porque es difícil asimilar la derrota. También en parte estamos muy contentos por la campaña que hemos hecho y parece que dentro de un tiempo vamos a asimilar y caer por lo que hicimos con el movimiento en el club y la ciudad. Creo que tuvimos un par de errores de manejo sobre todo en los últimos minutos que pueden ser por los nervios y la presión por el partido. Nos supimos aprovechar las oportunidades y ellos salieron más fácil de esa presión. Ver a los más chiquitos me da mucha tristeza porque no pudimos darle esta final, pero en parte me da mucha alegría por el movimiento que hay en el club. Se generó una fiesta”.

Tomás Ferreyra

“Se me cruza mucha emoción por este grupo que lo dio todo. Emociones encontradas, tristeza, rabia y bronca porque la verdad que dejamos todo. Fue por tres puntos y tranquilamente podría haber sido para nosotros. Nosotros somos así ahora no vamos a dar el brazo a torcer, nunca. Vamos a dejar la vida y vamos a jugar cada pelota como si fuera la última, siempre. Ya vendrá otros partidos y vamos a tener revancha. Ya sabíamos que entramos en la historia del club, pero ahora estamos con bronca porque era un sueño el que teníamos. Lo perdimos en la última. Cometimos muchos penales y sabíamos que el 10 la iba a meter. Pasó por ahí”.

Felipe Villagrán

“Esto es una gloria para todos más allá de la derrota porque mirá como está el club y eso que perdimos la final. Tenemos que seguir metiéndole hasta que podamos. Tuvimos errores, pero esto es una final y como se dice se pagan caros. Nos se nos dio. GER es un buen equipo y se lo merecen. Ganaron bien y si de merecimientos se trata los dos merecíamos ser campeones. Hicimos una buena temporada. Yo tengo 19 años y que todos me apoyen y los chiquitos me saluden es una locura. A la gente muchas gracias”.

Facundo Ferrer

“Tengo una terrible tristeza porque es mucho laburo. Hoy se siente que todo se tiró a la basura, pero seguramente en un tiempo todo cambie. Igualmente estoy muy, pero muy triste. La verdad que no puedo pensar en todo lo que nos perdimos. No puedo pensar en los errores, pero ya está. Dejamos la vara alta, pero estas oportunidades pasan una vez en la vida. Es así ahora ya esta. Vi un equipo enloquecido de ganas de ganar, pero no lo pudimos resolver. Creo que fueron detalles, nerviosismo u un montón de cosas más. Lamentablemente no se no dio”.

Joaquín Maiztegui

“Son partidos que se dan así. La semana pasada nos tocó a nosotros y ahora les tocó a ellos. Es una jugada, un penal y nos nos tocó. Fueron detalles. El scrum y el line fue uno para cada lado. Les tocaron más a ellos. Nosotros no pudimos patear y se nos escapó. Creo que siempre hay revancha y lo que generamos ahora de acercar tanta gente al club lo vamos a volver a hacer. Ahora tenemos que competir en el Torneo del Interior y vamos a querer llegar a la final y ganarla. Es así. Yo creo que nos va a tocar jugar otra final acá en casa y así vamos a salir adelante. Lo chiquitos del club lo sienten como lo sentimos nosotros. La verdad que vivir algo así nos hizo dar cuenta que es increíble. Vamos a comenzar a competir en todos los torneos que juguemos y la meta es la final como debe ser”.

Pedro Raiteri

Es una sensación de bronca, angustia y de frustración porque fue un partido muy cerrado y creo que podría haber sido de otra manera. Igualmente estoy orgulloso de los chicos, de nuestros jugadores porque la verdad que hemos realizado una campaña increíble para nosotros. Nos divertimos mucho más allá que hoy nos toca el trago amargo. Igual de esto esto aprende. Es un primer paso y debemos aprender mucho de los aciertos y de los errores para tener campañas similares a esta. No nos fue bien en la obtención. Con más pelota el partido hubiera sido otro. Cuando la tuvimos propusimos y no así GER que no hizo mucho en el campo y propuso un juego mezquino simplemente posicional y con el pie y por eso lo del tanteador. Si esto hubiera sido más abierto no hubiera tocado seguramente a nosotros. La verdad que les agradezco y les digo que de esto se aprende. Uno con esto toma envión. La verdad que orgulloso de nuestro club por lo que hemos hecho. Ahora tenemos que seguir adelante. Lloraremos un rato, estaremos angustiados por un rato pero tenemos que seguir para adelante porque es el deporte, es el rugby y es lo que nos enseña. Que esté mi familia no me sorprende para nada porque siempre están y lo va a seguir estando siempre”.

Emilio Fouces

“Esto vale mucho aunque no terminó como queríamos que termine, pero vale mucho porque los pibes pusieron todo hasta el final. Fue un año increíble y fijate vos lo que es la hinchada. Esto es hermoso, perdimos, pero parece que ganamos”.