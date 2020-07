En Estudiantes harán los esfuerzos para seguir en la LNB

Se cerró el primer encuentro virtual de los dirigentes de la Asociación de Clubes (AdC) con sus pares de los 20 equipos de la Liga Nacional, que sirvió para escuchar de primera mano la realidad de las entidades en este contexto de pandemia, que modificó las expectativas de todos. El club Estudiantes Concordia poco a poco va queriendo cerrar los compromisos administrativos de la temporada 2019/20, mientras que la cautela es la principal referencia de cara al futuro. Incluso, este grupo de dirigentes que llevó al Verde a jugar siete temporadas consecutivas en la elite del básquet argentino, además de finales en Liga Sudamericana y la Liga de las Américas –además de tres temporadas de las recordadas Liga B y dos de TNA–, no descarta vender la plaza, en el caso de no reunir el presupuesto económico para afrontar el torneo, que podría comenzar en octubre.

“Fue una linda reunión con la idea de empezar a proyectar la temporada 2020/21 para la Asociación de Clubes, aunque es difícil proyectar sobre tierra arrasada”, manifestó a Ovación el dirigente Enrique Agosti, que participó del encuentro on-line con la cúpula de la AdC encabezada por su presidente Gerardo Montenegro, además de dirigentes de Libertad, Weber Bahía, Peñarol de Mar del Plata y Regatas Corrientes.

“Escucharon las problemáticas nuestras, lo que se podría barajar a futuro, recibieron la opinión nuestra. En mi forma de ver, hoy hay que atender lo urgente que es el cierre de la temporada 19/20. La urgencia no nos deja ver lo que sucederá más adelante”, manifestó.

El directivo indicó que desde la AdC están evaluando los presupuestos, respecto a costos de logísticas para el torneo que viene. “Fue la primera reunión, no hay nada certero, liga habrá pero hay que de qué manera se va desarrollando todo lo relacionado a lo sanitario”, contó el dirigente de Concordia.

ESTUDIANTES CONCORDIA.jpg Estudiantes lleva siete temporadas seguidas en la elite del básquet nacional

Consultado qué proyectan desde el grupo de trabajo de Estudiantes, Agosti fue sincero: “Estamos analizando qué cuadro de situación va a quedar después de esto. Lo veo muy difícil desde el aspecto económico. Esto va cambiando día a día. Hoy no puedo proyectar una liga 2020/21, cuando tengo que salir a hablar a un sponsor con todo este tema. Habrá que hacer una arquitectura muy eficiente”.

En una liga dolarizada como la argentina, en el terreno de las hipótesis, si la competencia perderá protagonismo, Agosti indicó que “cuando se contrata a un jugador te lo cotizan en dólares de acuerdo a lo que sale un extranjero en ese valor. Será una competencia con los mercados latinos que pagan en dólares y ahí tenemos una desventaja. Los jugadores argentinos van a querer mantener su estatus en dólares, por lo que será más fácil cobrarla en las ligas mexicanas, uruguayas con competencias más cortas por ejemplo. De esa manera, se va a competir con los clubes de América Latina”.

En alusión a eso, el empresario arrocero razonó: “Al tener mejor presupuesto los equipos argentinos de mayor poderío podrán de contratar jugadores de un cierto estatus, creo que se van a ajustar. Eso sí, la sufrirán más los equipos como yo le llamo ‘de clase media’ para contratar en general. En caso de los jugadores nacionales, los equipos grandes irán por jugadores de categoría media y después hay que ver qué nos queda a nosotros para contratar”.

En base a ello y con un futuro incierto, consultado el dirigente si está dentro de las posibilidades de poner en venta la plaza de Liga Nacional, manifestó que “salir a vender una plaza, no se si hay mercado para comprar una plaza; el del básquet no es un mercado floreciente. Si no podemos armar un equipo competitivo como lo veníamos haciendo y aparece un club que tenga una economía mejor planteada que la nuestra, podríamos estudiarlo, siempre y cuando haya una oferta tentadora muy lógico. Nosotros vamos a hacer los esfuerzos para seguir”.

Al mismo tiempo agregó que de la situación de incertidumbre de Estudiantes no es la excepción, sino que hay muchas instituciones que atraviesan el mismo presente dentro de los 20 clubes que juegan la Liga Nacional. El directivo también remarcó que no se pusieron un plazo para definir la continuidad o no.

“Estamos atacando a lo urgente, después iremos viendo como sucede esto. Llegado el momento veremos qué decisión tomamos. Será muy difícil juntar un presupuesto para jugar en la categoría. Habrá que analizar muy bien en qué condiciones salimos de esto. Estamos en presencia de un fenómeno mundial, como lo es el Covid-19 y se agrava en todo sentido desde lo económico. No vamos a ir detrás de una aventura porque nos va a costar muy caro”, remarcó.

El espíritu de la Liga es la de mantener su formato de 20 equipos, por lo que no será una tarea sencilla para la AdC de salir a brindar garantías a quienes forman parte de la liga subcampeona del mundo. “La idea es la de mantener todas las plazas de la Liga Nacional. No se habla de 16, 22 o 24 equipos, al día de hoy somos 20. Más o menos todos los clubes estamos en una situación similar. El esfuerzo de la Liga se hace con el esfuerzo de los clubes”, expresó.

Respecto al posible inicio del torneo, 2020/2021, Agosti dijo que “todavía no está definido. Hay fechas tentadoras de poder largar, pero no hay autorizaciones y acá se está muy atento al Ministerio de Salud. Creo que en el deporte profesional vamos a ser uno de los últimos en ser habilitados, debido al ambiente cerrado donde se practica, más allá que la Liga hizo un protocolo”