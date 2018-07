"En el fútbol argentino no es fácil jugar en Primera"

Aurinegro en la primera edición de la Superliga. El marcador de punta llegó a Viene de pelear por la permanencia en las últimas dos temporadas. En los dos certámenes tuvo experiencias distintas. Nicolás Pantaleone celebró cuando Olimpo de Bahía Blanca conservó la plaza en Primera División en la temporada 2016/17. El final fue diferente al año siguiente. Sufrió el sabor amargo del descenso con elen la primera edición de la Superliga. El marcador de punta llegó a Patronato sabiendo que el principal objetivo es finalizar el certamen fuera de la zona roja. Conoce las exigencias. Por eso no le teme al desafío y no dudó en aceptar la propuesta.

"Cuando me llamaron no tuve mucho que pensar. Averigüé por la ciudad, porque uno quiere llegar a un lugar donde sentirse cómodo. Me hablaron muy bien de la ciudad, del grupo y del club. Espero que siga todo como va y que tengan razón todos los que me dijeron que era un buen lugar para venir", deseó Panta en diálogo con Ovación.

El flamante jugador del elenco paranaense tenía como premisa continuar en el círculo superior: "Es difícil jugar en Primera División en el fútbol argentino. No son muchos lo que tienen la posibilidad de hacerlo, y mi objetivo cuando me fui de Olimpo era continuar en Primera División. Por eso me pareció un desafío importante".

El jugador que realizó categorías formativas en River contó cómo experimentó competir por la permanencia durante dos temporadas seguidas. "Desde lo psicológico es complejo por el hecho de que se vive como algo trágico perder la categoría. De todos modos no dejan de ser partidos de fútbol, aunque lógicamente se viven con mayor tensión, con otro tipo de sentimiento, con presión extra que sentís que no te puede alcanzar, estás siempre mirando para los costados a ver cómo salieron los rivales, si te toca llegar a las últimas fechas con posibilidades de mantenerte, sacando cuentas permanentemente", remarcó.

Panta indicó que para despejar fantasmas será clave fortalecerse en todos los aspectos, pero especialmente ser efectivos: "Va a ser fundamental pensar primero en nosotros. Si hacemos las cosas bien y sacamos los puntos que tenemos que sacar no vamos a tener complicaciones, más allá de que el fútbol argentino es muy parejo. En los últimos tres años serán 12 equipos que pierden la categoría sobre 30 equipos. Con trabajo, mucha energía y un grupo muy unido las cosas van a salir bien".

Nico nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vivió ahí hasta 2016, cuando armó sus bolsos y emigró a Bahía Blanca. Su carrera continúa alejado de su ciudad, pero se siente a gusto en el interior. "Se vive con más tranquilidad, hay otro ritmo de vida y es el que más se asemeja a mi forma de ser. En Capital se vive con otros tiempos, es todo más difícil, las distancias son más largas y se tarda mucho para hacer poco trayecto. En el interior me sentí cómodo, contento, sentí que el tiempo me alcanzaba para hacer más cosas. Tengo una buena experiencia", valorizó.

Por otro lado, Pantaleone subrayó las grandes diferencias que existen entres los equipos más poderosos y el resto: "El fútbol argentino se dividió un poco entre los poderosos y lo más humildes. Hoy vemos los jugadores de calidad que tienen los grandes y es difícil. Pero igual pasa algo complicado de explicar, y es que a la hora de jugar todo se empareja. El jugador argentino da un plus que hace que todo se empareje un poco más", analizó.

Por último, acotó cuáles son sus metas en este desafío: "Uno trata de ser el complemento de lo que es el equipo y más en un equipo así, donde lo fundamental es ser un buen grupo, ser compacto. Es difícil pensar en un objetivo personal teniendo otros objetivos por delante. Si se cumple el objetivo grupal, el personal estará cumplido".









El primero será ante Newell's





Caído el amistoso que tenía programado para el sábado ante Colón de Santa Fe, Patronato inaugurará la serie de partidos de preparación el miércoles 18. El primer adversario que enfrentará el Rojinegro será Newell's de Rosario. El ensayo se disputará en tierras santafesinas, en horario y lugar a confirmar. Después, el elenco dirigido por Pumpido recibirá el sábado 21 a la Reserva de Unión. Además, jugará con Atlético Rafaela el 1° de agosto.