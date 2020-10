En Concordia hay polémica por la clausura del autódromo  

El secretario de gobierno local, Fernando Barboza indicó en La Red Concordia 89.3: “Tuvimos una denuncia que nos avisaba que por la tarde se iban a realizar pruebas combinadas en el autódromo. Hay que aclarar que el autódromo está habilitado solo para pruebas automovilísticas, que tiene que ver con autos o motos, y ninguna otra actividad. Los clubes deben saber que cuando nosotros habilitamos, lo hacemos por actividades, no se habilita el club en general”.

Al mismo tiempo agregó: “Había un grupo importante de gente lista para largar en una actividad que tiene que ver con el pedestrismo y ciclismo. Nosotros tomamos intervención y se realizó la clausura. No recibimos ningún protocolo de parte del autódromo donde se indicaba que se hacían pruebas de ciclismo y pedestrismo. Por ahí viene la confusión, pero esa es la realidad”.

Autodromo Concordia.jpg Las puertas del predio de Concordia permanece cerrado

El funcionario destacó que se labró el acta a la persona que estaba a cargo de la actividad. “No hay ninguna cuestión que tenga que ver con otra cosa. Si se realizó la clausura fue porque en el lugar había más de diez personas, cerca de 30. Tendrán que ir al Juzgado de Faltas a hacer su descargo como corresponde y ahí los jueces determinarán si corresponde la clausura y la sanción”, expresó.

En tanto que el grupo de atletas manifestó que “no existieron de ninguna manera las características propias de una carrera o competencia (pago de alguna inscripción, premios, banderilleros, cronometristas, parque cerrado, puestos de abastecimiento, etc, etc). Simplemente se trató de la actividad de un grupo de socios del autódromo que asistieron a estas instalaciones que sin dudas son las mejores para practicar con seguridad cualquier actividad y especialmente el ciclismo, y que posibilita no salir a exponerse a la ruta con los peligros que ello conlleva y evitar también la permanente critica y molestia que comúnmente cualquier automovilista manifiesta contra los ciclistas”.

En el comunicado emitido también detallaron: “Queremos desmentir categóricamente los dichos de un funcionario municipal en algunos medios, comentando que a través de una denuncia que les llegó sobre una posible competencia que ahí se iba a desarrollar actuaron enviando personal de Inspección General y verificaron (según su declaración) que ‘efectivamente había una competencia que se estaba por desarrollar, con mucha gente presente…’, así textual su declaración. No hay ni tienen prueba alguna de que se haya estado realizando una competencia, simplemente era un entrenamiento con todos los recaudos tomados para la realización del mismo”.

Además agregaron: “Este grupo de duatletas quiere, en primer término, apoyar totalmente al personal del autódromo y especialmente a Rubén Arrijuría, por la constante buena predisposición de todos ellos que tan bien nos reciben cada vez que asistimos, como a cualquier persona que pretende a través de su cuota de socio hacer uso de las instalaciones y sentirse seguro y protegido dentro del mismo. Y en segundo lugar, manifestar que este grupo se siente muy defraudado por la forma en que se llevó a cabo esta clausura y la forma intempestiva en que fuimos “cortados” en nuestro entrenamiento sin poder siquiera culminarlo, e incluso con la provocación que significa que el personal municipal acuda con móviles policiales al lugar, como si fuésemos literalmente unos delincuentes”