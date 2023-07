En Concepción del Uruguay se largó la acción

Torrisi (4°), Veronesi (5°) de Gualeguaychú, Signorelli (6°), Martínez (7°), Fernández (8°), Beitía (9°) y Pérez (10°), completaron los mejores diez tiempos de la primera clasificación en el cierre del viernes.

La Clase 2 retornará a la actividad en pista este sábado, cuando desde las 11 los pilotos salgan a girar nuevamente para llevar a cabo la segunda clasificación. En Tanto que las series se correrán desde las 14.30.

Este sábado también saldrá a pista la Clase 3, que clasificará desde las 16. Esta 7ª fecha tendrá una particularidad: los pilotos que protagonizan la lucha por el título llegan al circuito entrerriano encerrados en pocos puntos y con una cantidad similar de lastre.

Los nueve primeros del torneo están separados por 50 unidades (una fecha entrega 42) y a su vez esos 9 son los únicos que cargarán kilos extra en Concepción del Uruguay. Entre el auto más pesado (50 kilos) y el más liviano (20 kilos) de ese grupo hay 30 kilos de diferencia. Así las cosas, se infiere que la batalla en el trazado de 4.279 metros será punto a punto y kilo a kilo.

El líder del campeonato, José Manuel Urcera (Ford Focus), y su escolta, Julián Santero (Toyota Corolla), llegan separados por 7 puntos a esta 4ª visita del Turismo Nacional a Concepción del Uruguay y con la misma cantidad de lastre: 50 kilos. Ambos terminaron en 5 de las 6 Finales de 2023 entre los 6 mejores; la excepción se dio en Comodoro Rivadavia, donde el rionegrino fue 17º y el mendocino, 19º.

Leonel Pernía (Ford Focus) es el 3º torneo, a sólo 8 unidades de Urcera. El tandilense, que llevará 45 kilos de lastre en esta oportunidad, culminó en el top 6 en todas las competencias de la temporada, excepto en Paraná (abandonó). En 3 de esas 5 ocasiones, arribó 6º, la mejor ecuación puntos-kilos posible con la actual escala de lastre.

El mejor ubicado en la tabla anual entre los que no ganaron es Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), que se ubica 4º. El loberense, que es el piloto con más podios de 2023 (3º en Río Gallegos, Paraná y Comodoro Rivadavia), tendrá 30 kilos extra en Concepción del Uruguay. Andrés Jakos (Toyota Corolla), que está 5º en el campeonato, también irá a Entre Ríos por la victoria que exige el reglamento para ser campeón. El piloto del Dole Racing, que tiene 25 kilos de lastre, viene de ser 2º en Posadas, su 2º podio del año (también fue 2º en Alta Gracia).

Habrá tres pilotos que llevarán 30 kilos de lastre en Concepción del Uruguay: Joel Gassmann (Chevrolet Cruze), Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze) y Ever Franetovich (Ford Focus). Son los kilos fijos que suma cada ganador y que no se descargan. Matías Muñoz Marchesi (Ford Focus) completa el grupo de nueve pilotos que cargarán lastre (25 kilos) y es uno de los 3 de esos 9 que no ganó. El mejor resultado del chaqueño es el reciente 3º puesto en Posadas.

Los antecedentes en Concepción del Uruguay favorecen a Jonatan Castellano, que ganó con un Chevrolet Cruze en 2015, logró la pole position en 2018 (Corolla) y llegó 3º en 2021 (Cruze). Leonel Pernía también festejó en el trazado entrerriano: fue en 2018, con el Honda All New Civic. En el grupo de los nueve primeros del campeonato, hay otro que sabe lo que es subir al podio en Concepción: Manu Urcera, que llegó 3º con el C4 Lounge.