En Brasil, George Russell logró su primer triunfo

Para el siete veces campeón del mundo fue el podio 191 de su carrera, y sigue acumulando segundos puestos además de demostrar que correr en el continente americano le sienta bien, siendo segundo tanto en Austin como en México y ahora en San Pablo. Además, una gran cosecha de 44 puntos para la escuadra alemana con sede en Milton Keynes, que sigue más vivo que nunca en la pelea por el segundo puesto en el campeonato de constructores y lleva la batalla a Abu Dhabi y definir mano a mano con las Ferrari.

Detrás, Carlos Sainz y Charles Leclerc escoltaron en el tercer y cuarto puesto respectivamente, con una buena apuesta en el final con el auto de seguridad por el abandono de Norris para superar a Sergio Pérez. Los pilotos del equipo italiano superaron adversidades toda la tarde, no solo las propias de siempre con algunas detenciones lentas en el inicio y estrategias equivocadas, sino también roces en pista.

En la quinta colocación Fernando Alonso volvió a demostrar que la edad es solo un número y que todavía tiene mucho para dar. Largando desde el fondo de la parrilla, tuvo uno de los mejores ritmos a lo largo de toda la carrera y con una apuesta similar a la de las Ferrari escaló hasta el definitivo quinto lugar. Y apenas unas décimas detrás quedó Max Verstappen, que también tuvo varias complicaciones a la hora de ir por una nueva victoria pero que finalmente se tuvo que conformar con la sexta ubicación.

Un sexto lugar que podría haber sido séptimo si lo dejaba pasar a su compañero de equipo Sergio Pérez, que en teoría fue lo que le pidieron por la radio desde el box. Sin embargo, el neerlandés hizo caso omiso y lo privó al mexicano de sumar otros dos puntos, clave en la lucha por el segundo puesto. Esto dejó muy molesto al piloto del auto #11, que desde arriba agradeció irónicamente que lo hayan dejado pasar y una vez abajo del monoplaza declaró furioso: «no entiendo por qué no me dejó pasar, estoy sorprendido con todo lo que he hecho por él, no entiendo sus razones, si tiene dos campeonatos del mundo es gracias a mí».

Completando los primeros diez puestos, Esteban Ocon fue octavo, Valtteri Bottas llegó a la novena colocación y Lance Stroll fue décimo. Detrás Sebastian Vettel fue undécimo, que había completado una gran carrera pero en el final no pudo sostener el ritmo y quedó fuera de los puntos. De cara a la última, habrá una vez más una definición mano a mano en igualdad de puntos, pero en este caso por el segundo lugar: con 290 cada uno llegan Leclerc y Pérez. Más atrás, con 265 y la gran cosecha del fin de semana, aparece Russell, con 240 Hamilton y 234 para Sainz.

La última carrera de la temporada se llevará a cabo, como de costumbre en la última década y un poco más, en Abu Dhabi. El Gran Premio final comenzará a las 10 (hora argentina), que promete ser nuevamente emocionante hasta la última curva en el duelo esta vez por el subcampeonato.