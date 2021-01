En Belgrano el fuego sagrado está intacto 

Promediando el primer mes de 2020 el equipo femenino fue presentado en sociedad en el mismo momento que el Mondonguero lanzó la flamante indumentaria oficial y exhibió al plantel que se alistaba a participar del Torneo Regional Amateur. Pero cuando restaban días para que las chicas saltaran al campo de juego a disputar un encuentro por los porotos el escenario se modificó a raíz de la pandemia de Covid-19. En ese contexto pasaron de trabajar en los escenarios de juego a moverse en sus domicilio vía Zoom. Mantuvieron la llama intacta, pero de a poco muchas de las chicas emigraron.

A pesar de los obstáculos que se presentaron en el camino en Belgrano no detuvieron el proyecto. Bajo la conducción técnica de Sebastián Martínez, entrenador que anteriormente desarrolló sus tareas en Arenas Fútbol Club, el Albiceleste inició sus trabajos en los últimos días de 2020. El flamante director técnico observó a las chicas que llegaron al Nuevo Estadio Mondonguero con sus bolsos cargados de ilusiones. A un costado del campo de juego principal las futbolistas realizaban los primeros movimientos junto a Laura Esquivel, la preparadora física. Junto a las atletas se destacó la presencia de Loana Bernhard. La futbolista que integra el seleccionado nacional Sub 20 decidió continuar en el Albiceleste. La actividad continuará el lunes, día en el que comenzarán con la pretemporada con vista a la competencia oficial.

Antes de desarrollar el entrenamiento los integrantes del cuerpo técnico de Belgrano recibieron a Ovación para comentar sobre el proyecto que está llevando adelante la centenaria institución.

Belgrano Fútbol Femenino.jpg Las chicas de Belgrano entrenando en el Nuevo Estadio Mondonguero UNO / Juan Ignacio Pereira

“El proyecto nació a fines de 2019 apuntando a la temporada 2020. Al principio pudimos desarrollar trabajos de campo, pero después tuvimos que cambiar la metodología a raíz de la pandemia. Pasamos a entrenar vía Zoom. Trabajamos muy bien, pero no pudimos continuar con el proyecto. Al no poder disputar un partido no pudimos continuar con lo planificado. La propuesta de Belgrano es muy buena porque nos ofrece todo, desde indumentaria, elementos de entrenamiento, espacio físico y un gran plantel con muchas jugadoras. La experiencia inicial fue muy buena más allá de no haber tenido competencia oficial”, relató Esquivel.

La profe resaltó el apoyo institucional para no bajar los brazos en la adversidad. “Solamente pudimos disputar un encuentro amistoso en Concordia antes del inicio de la pandemia. Asimismo logramos mantener el fuego sagrado intacto. El entusiasmo se mantuvo, y esto es porque contamos con todo el respaldo de la institución”, agradeció.

Haber superado los obstáculos potenció el deseo. Por eso dieron vuelta la página para reiniciar los trabajos. “Arrancamos de cero”, aclaró Esquivel. Y en la nueva estructura aparece Sebastián Martínez. “Belgrano es un club que impone presencia. Desde hace varios años está trabajando muy bien. Eso eleva las expectativas de cara a la temporada 2021”, resaltó el flamante DT de las chicas Albicelestes.

El popular Pipo comparó la planificación que lleva adelante el Mondonguero con el trabajo que viene desarrollando desde hace varios años Arenas Fútbol Club. “El proyecto que tiene en mente Belgrano es similar al que está desarrollando Arenas. De esa manera tanto Belgrano como Arenas quieren trabajar para el crecimiento del fútbol femenino. Además las ganas de progresar que tienen las jugadoras quedó reflejado en los torneos libres, donde creció la participación de los equipos femeninos”, finalizó Martínez.