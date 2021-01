"En Atlético Paraná no hay titulares ni suplentes"

Cristian gareiz.jpg Gareiz formó dupla de ataque en Atlético Paraná junto a Nicolás Ledesma Gentileza Prensa Atlético Paraná

Antes de iniciar el primer entrenamiento semanal analizó el triunfo de Atlético Paraná en el capítulo inicial del Torneo Regional Amateur, Región Litoral Sur. “Sabíamos que Sportivo Urquiza iba a salir a jugar con muchas ganas. Nosotros también teníamos muchas ganas porque, más allá de que disputamos seis partidos en la Copa de la Liga, el Regional es una competencia totalmente distinta. Es otra clase de torneo, es diferente la ansiedad. Por todo eso el primer tiempo fue una mezcla de nerviosismo y ansiedad. Además la ansiedad de Sportivo alimentó la nuestra. Después en el segundo tiempo, por suerte, sacamos dos goles de diferencia en pocos minutos y teníamos un hombre de más en cancha. Eso nos permitió manejar el partido mucho mejor”, indicó Gareiz en diálogo con Ovación.

El atacante reconoció que la tensión fue uno de los obstáculos que debieron superar en la previa del encuentro. “Estuvimos ocho meses con la incertidumbre por no saber si jugábamos o no, si arrancaba en una fecha, que arrancaba en otra. De hecho no veíamos viable que arrancara el torneo y por suerte se reanudó la competencia. Asimismo estuvimos con ansiedad por jugar, por ganar y por llevar los tres puntos a nuestra casa. Por suerte se nos dio”, agradeció.

Haber inflado la red alimenta el ego que todo goleador necesita. No obstante, aclara que lo importante es el colectivo por encima del bien individual. “Para un delantero siempre es bueno convertir, pero con este cuerpo todos sabemos la función que tenemos que cumplir. Aparte de los goles tenemos que hacer un enorme desgaste físico para que el equipo funcione bien. Asimismo, siempre que se pueda marcar, bienvenido sea”, afirmó.

El entrenador Hugo Fontana tiene un amplio abanico de alternativas en los distintos sectores del campo de juego. La competencia interna ayuda a potenciar las individualidades. “Dentro del plantel somos seis delanteros y es una competencia linda. Todos tenemos en claro que, dependiendo del rival, jugará uno u otro porque es lo que necesita el equipo. En este partido me tocó jugar y por suerte pude ayudar. Veremos si el entrenador entiende que tengo que jugar en el próximo partido. Si no jugará otro de los chicos y lo hará de la mejor manera”, interpretó.

De esta manera, Gareiz deja en claro que en el Decano nadie tiene el puesto asegurado. “En el torneo de la Liga el entrenador nos mentalizó de esa manera. Todos tenemos en claro que jugamos en función del equipo. Por eso en Atlético Paraná no hay ni titulares ni suplentes. Somos todos importantes y todos tendremos la posibilidad de jugar” amplió el concepto.

Por otro lado, Gareiz enfocó la mirada en el futuro. El fin de semana el Rojiblanco hará su estreno en el estadio Pedro Mutio. En su casa recibirá a Libertad de Concordia, el otro líder de la Zona 2 de la Región Litoral Sur. El artillero describió como un juego “clave” al choque ante el Lobo.

“Tenemos que ganar ese partido para ver en qué nivel estamos y para demostrar que queremos estar a otra altura. Será un partido clave porque será en nuestra cancha ante el equipo de mayor renombre de la zona”, cerró.