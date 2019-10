En Aatra III y Rowing jamás lo van a olvidar

En su casa. En 2007 entrevisté a Coco en su casa, junto a su familia. No le gustaban las notas, pero como éramos amigos me las daba. Hoy, tristemente, me toca escribir otra historia.

¿Por dónde empezar? me pregunto una y otra vez, si todavía me parece mentira. No lo puedo creer, no entra en mi cabeza. El miércoles a la noche me enteré de la noticia cuando estaba a punto de descansar para comenzar un nuevo día. La noticia me la contó mi hermano, Emanuel, íntimo amigo de Bruno Villalba o Coco como lo conocían los amigos del barrio Aatra III, los del colegio y los del Paraná Rowing Club.

Yo lo vi crecer, como a mi hermano y como a José María, el otro amigo del barrio. Conozco sus travesuras y sus andanzas y también lo vi jugar. ¡Qué jugador mamita! Como en la vida, Coco siempre fue al frente, sin importarle lo que había adelante, era una topadora.

Pero, más allá de la huella que dejó en lo deportivo, la herida tardará en cerrar en lo humano. Brunito era un grande de verdad, con todas las letras. Tenía una energía increíble, era educado, ocurrente, buen amigo, un buen tipo en serio. ¡Cómo me hacía reír! Si parece hoy cuando salíamos a bailar y él me hacía el “eléctrico” en pleno boliche. Era un baile con un código que sólo él y yo teníamos. Era buenísimo.

Es por eso que en estas humildes líneas le deseo el más profundo de los descansos, que sea en paz. Acá en la Tierra se lo extrañará a más no poder, pero allá arriba seguramente será bienvenido.

Un abrazo interminable para Cacho, su papá, Silvia, su mamá, Agustina, su hermana, y Pablo, su hermano y mi querido amigo.

Una gran familia, con valores, de barrio. ¿Con defectos? seguramente como todas, pero con un corazón grande.

Y por esas enseñanzas que recibió, que mamó, Coco llegó a jugar en Europa y a ser tan querido como lo es en mucho ámbitos.

Primero jugó en su Rowing amado. La rompió en Primera y al tiempo tomó la determinación de irse a probar suerte al Viejo Continente y lo logró. Y claro cómo no hacerlo, si era una topadora, estaba convencido de lo que quería hacer.

Ya en España (donde estuvo durante 15 años) jugó en Les Abelles y en La Vila de Alicante donde el sábado jugó sus últimos minutos. Además formó parte de los seleccionados juveniles de la UER y de la Selección Mayor.

Respecto de su muerte aún se investigan las causas de su partida. En su último juego sintió un fuerte dolor en la espalda y fue internado. Habría tenido una infección pulmonar.

Pero ahora ya está. Bruno René Villaba tenía 34 años y era papá de dos hijos. Ya no está entre nosotros. Sólo te digo que te vamos a extrañar. ¡Grande Coco!

El último adiós de su querido PRC

“A los 34 años murió en España, Bruno Villalba, más conocido como Coco, gran jugador pero mucho mejor persona, surgido en las canteras del Paraná Rowing Club. El paranaense jugaba de tercera línea, era fanático del rugby y militaba en la liga española desde hacía casi 15 años. Surgió de la camada 85, fue capitán en divisiones juveniles y pasó por los seleccionados menores y mayor de la UER, antes de irse a Europa. El sábado jugó su último partido para el Club de Rugby La Vila de Alicante y al volver a su casa sintió un fuerte dolor de espalda y fue internado. En principio se especulaba que fuera una hernia, pero después al parecer resultó una infección pulmonar. Coco, papá de dos nenes, era una persona muy querida que dejaba su sello por donde pasara. Su imborrable sonrisa, su humildad, sencillez, amistad y entrega eran algunos de sus rasgos distintivos. Amigo de sus amigos, un tipo de bien, amante del deporte, individuo noble y solidario por donde se lo mire. Hoy se fue y dejó una herida difícil de sanar para todo el club. Simplemente decirte gracias por tu entrega y por permitir conocernos. Buen viaje, amigo #QEPD”.

El dolor en España

“Lamentamos comunicar que nuestro querido compañero Bruno René Villalba Coco ha fallecido. Nuestro profundo pésame a familiares y amigos. Un momento muy duro para la familia de Rugby La Vila”, publicó su último club. En tanto Les Abelles, donde jugó Coco, puso: “Hemos despertado recibiendo con enorme dolor la trágica noticia de la muerte de Bruno Villalba, Coco dejó muchos amigos a su paso por @lesabellesrc. Acompañamos a su familia y amigos”.