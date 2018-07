Emotivo mensaje de un ex Patronato

Una renovación importante se registra en Patronato entre la temporada que culminó y la que se avecina. Siete son las caras nuevas y muchos los que partieron. Entre los salientes sorprendió la salida de Lucas Márquez, con una trayectoria de dos décadas en el club. El lateral ya tiene nuevo club; acordó su vinculación con Gimnasia y Esgrima de Mendoza para jugar el Torneo de la Primera B Nacional. El defensor a través de su red de instagram ensayó una especie de despedida y manifestó:





"Sinceramente me cuesta mucho despedirme y así sobre todo del club de mis amores.. Estoy muy contento x esta nueva etapa que se abre. Nada me puedo reprochar sobre lo que hice o no hice, hoy estoy muy agradecido a todos, mi gran familia que son mi sostén cada día y mis amigos. Mi agradecimiento hacia @clubpatronatooficial x los casi 20 años vividos en el, viviendo momentos feos pero fueron más los hermosos que recuerdo en mi corazón logrando el sueño que tuve de chico, el de jugar en primera división con mi club, a mis amigos que quedan ahí, utileros, médicos, kinesiologos, compañeros, hinchas, directivos y a toda la gente que hace posible el crecimiento del club, tmb quiero agradecer a @gimnasiamzaoficial x confiar en mi y darme la posibilidad de seguir creciendo!! Un abrazo enorme, vamos por más!!"